Forbes presentó las 10 personas más ricas del mundo en 2026: El más joven tiene 41 años, ¿quién es?

Latinoamérica alberga el 4.5% de los multimillonarios a nivel global, según datos de Altrata, una empresa dedicada a la inteligencia de mercado. Aunque esta cifra sigue siendo baja en comparación con otras regiones, se estima que, para 2023, el número de personas ultra-ricas en la región alcanzó un récord de 148 individuos.

La edición 2025 de la lista anual de Forbes ha dejado huella al registrar 3.028 multimillonarios en el mundo, una cifra histórica que supera por primera vez la barrera de los 3.000. Este listado incluye a los empresarios más poderosos y también a nuevos nombres que se han incorporado al exclusivo grupo de aquellos con fortunas de más de mil millones de dólares.

En este ranking, destacan varios colombianos que siguen demostrando su éxito empresarial y contribuyen al panorama económico global.

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¿Quiénes son las personas más ricas del mundo?

Forbes revela que en esta edición se suman nuevos nombres a la lista de multimillonarios, uno de ellos, miembro de la familia más rica de los Estados Unidos.

Según expresan los datos, en el mes de abril el S&P 500 y el Nasdaq se dispararon 9% y 15%, respectivamente, elevando las fortunas de las diez personas más ricas del mundo a US$2,7 billones.

Eso sí, al que le fue mejor fue al cofundador de Google, Larry Page, quien se convirtió en la tercera persona en la historia en alcanzar una fortuna de al menos US$300.000 millones.

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Lista de las 10 personas más ricas del mundo

En el ranking global, los primeros puestos siguen estando dominados por gigantes empresariales conocidos mundialmente. Estos son los diez más ricos del planeta, con su patrimonio neto:

Elon Musk: $782.000 millones de dólares. Larry Page: $313.000 millones de dólares. Sergey Brin: $289.000 millones de dólares. Jeff Bezos: $272.000 millones de dólares. Mark Zuckerberg: $210.000 millones de dólares. Larry Ellison: $205.000 millones de dólares. Michael Dell: $177.000 millones de dólares. Jensen Huang: $173.000 millones de dólares. Rob Walton: $150.000 millones de dólares. Jim Walton: $147.000 millones de dólares.

Es importante destacar que Rob y Jim Walton son hermanos, hijos de Sam Walton, el fundador de Walmart; además, su hermana, Alice Walton, es catalogada como la mujer más rica del mundo, con una fortuna de $138.000 millones de dólares, ubicando a esta como una de las familias más ricas.

Además, Mark Zuckerberg se posiciona como el más joven en la lista de los más ricos con solo 41 años.

Por su parte, como lo demuestra la lista, el hombre más rico del planeta es Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, con una fortuna de US$782.000 millones.

¿Cuáles son los colombianos en el ranking de Forbes?

En medio de este panorama global, hay tres colombianos que destacan en la lista de multimillonarios:

Jaime Gilinski Bacal : Con 14.700 millones de dólares , es el colombiano más destacado en la lista.

: Con , es el colombiano más destacado en la lista. David Vélez : Fundador de la exitosa fintech Nubank , Vélez cuenta con 14.500 millones de dólares .

: Fundador de la exitosa fintech , Vélez cuenta con . Carlos Sarmiento Angulo: Este influyente empresario colombiano, con una fortuna estimada en 10.000 millones de dólares, sigue consolidándose como un líder en los sectores bancario y financiero.

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