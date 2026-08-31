Lionel Richie fue ingresado en una UCI tras un concierto en San Luis, Misuri, en Estados Unidos

El cantautor, músico, productor discográfico y personalidad de televisión Lionel Richie fue hospitalizado tras un concierto este fin de semana en los Estados Unidos.

¿A dónde fue llevado Richie?

Richie ingresó en la UCI por precaución poco después de su actuación en San Luis, Misuri, el sábado 29 de agosto.

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Richie se encuentra actualmente en medio de su gira “Sing a Song All Night Long” con Earth, Wind & Fire y actuó el sábado en The Muny.

¿Qué le pasó?

Durante el concierto, Richie pidió a su equipo que le trajeran una silla mientras interpretaba su última canción, “All Night Long”.

No es la primera vez que le pasa

Richie ya había interrumpido un concierto en Saint Paul, Minnesota, el 24 de junio tras sentirse indispuesto en el escenario.

Durante el espectáculo, el primero de su gira, Richie le dijo al público que se sentía mareado y que nunca antes había interpretado “Dancing on the Ceiling” sentado.

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“Cuando te sientas mareado, siéntate”, bromeó, antes de sentarse al piano para interpretar “Three Times a Lady” y luego hacer un intermedio improvisado.

Richie terminó posponiendo dos conciertos inmediatamente después, ya que sus médicos le aconsejaron que “descansara y se recuperara por completo”.