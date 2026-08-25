Capturan a practicante de psicología señalado de abusar de un menor en un colegio de Itagüí

Practicante de psicología capturado por abuso sexual a un menor de edad en Amagá. Foto: Policía Meval.

Itagüí, Antioquia

Un hombre de 24 años, practicante de psicología, fue capturado por presuntamente haber abusado de un menor de edad al interior de una institución educativa de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

La captura fue realizada por investigadores de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, luego de una investigación que se extendió durante cerca de tres meses y permitió recopilar elementos materiales probatorios y evidencia física para solicitar ante la autoridad judicial la orden de captura.

De acuerdo con la investigación, el practicante en medio de sus funciones, habría llevado a un estudiante hasta un aula a solas para abusar sexualmente de él.

“Habría aprovechado para acercarse a un estudiante de octavo grado, de 13 años, bajo el argumento de dialogar sobre unas quejas presentadas por otros estudiantes. El hoy capturado habría llevado al adolescente hasta un aula que se encontraba sola, y posteriormente cometió esta conducta delictiva de acceso carnal violento”, indicó el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Detalles de la captura

Los hechos fueron conocidos por las autoridades tras la denuncia correspondiente, y con apoyo de las directivas de la institución educativa, se dio paso a las labores investigativas para establecer las circunstancias del caso e identificar y ubicar al señalado responsable.

La Policía indicó que, después de que los hechos fueron denunciados, el hombre habría abandonado el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y se habría trasladado hasta el municipio de Amagá, aparentemente con la intención de evadir a las autoridades.

Sin embargo, mediante las labores de seguimiento e investigación, los uniformados lograron establecer su ubicación y hacer efectiva la orden de captura.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanza el proceso judicial en su contra.