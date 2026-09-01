Juan Carlos Archila culmina su etapa en el sector corporativo y da la bienvenida a Innstinto Digital

Juan Carlos Archila anunció oficialmente su retiro del sector corporativo para dar un paso al emprendimiento con un enfoque en la innovación y transformación digital. Durante su gestión en el mundo empresarial, Archila no solo encabezó profundas transformaciones internas y sectoriales, sino que también fue el estratega detrás de la histórica fusión entre Comcel y Telmex, proceso que culminó con el lanzamiento de la marca Claro en Colombia en 2012.

Con esta decisión, Archila cierra un ciclo corporativo de 30 años para dar paso a nuevos retos enfocados a la consultoría y la innovación.

A pesar de su salida de la línea ejecutiva, Archila continuará vinculado a Claro como asesor en asuntos de relaciones institucionales, experiencia que pondrá igualmente al servicio de otras compañías de diferentes sectores.

Esta nueva etapa en su carrera profesional estará marcada por el emprendimiento empresarial, con un enfoque en la innovación y transformación digital. Su experiencia en los sectores de telecomunicaciones y tecnología se sumará a la trayectoria de Ignacio Gaitán, expresidente de iNNpulsa Colombia, y Juan Carlos Manrique, socio de Russell Bedford, para impulsar una nueva etapa de Innstinto Digital.

Innstinto Digital se proyecta como una compañía de consultoría y asesoría de alta especialidad, orientada a acompañar a empresas y organizaciones en la identificación, estructuración e implementación de iniciativas que les permitan aprovechar la tecnología para transformar sus negocios.

La propuesta de valor de esta firma radica en la integración de las fortalezas de sus socios, combinando la dirección empresarial, innovación, tecnología, estrategia y asesoría corporativa, con una visión especialmente orientada a convertir las posibilidades que ofrece la transformación digital en soluciones concretas para las organizaciones.

Con el inicio de este nuevo capítulo, Archila concluye más de tres décadas dedicadas al crecimiento y evolución de la industria de las telecomunicaciones. A partir de este momento, el corporativo se concentrará en actividades de asesoría empresarial, relaciones institucionales, innovación y transformación digital.

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