Un hombre de 31 años es enviado a prisión por, presuntamente, abusar de hijastra en Caldas. Foto: Policía Caldas.

Belalcázar

Según los elementos probatorios recopilados por las autoridades, un hombre habría cometido el acto sexual contra su hijastra, una menor de edad, en un cafetal después de visitar a unos familiares en zona rural de Belalcázar. La denuncia interpuesta permitió la rápida captura del señalado.

“La policía capturó a este sujeto quien sería el padrastro y quien es señalado del delito de abuso sexual abusivo con menor de 14 años. El hecho se presentó cuando venían de visitar a unos familiares, al parecer, el presunto responsable aprovechó la ocasión para trasladar a la menor de 11 años a un zona boscosa, allí habría cometido diferente actos sexuales”, indica el coronel Alex Durán Santos, comandante de la Policía Caldas.

Le puede interesar: Los ciudadanos afectados por el terremoto en Manizales tendrán exenciones tributarias

El presunto agresor fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, tras las audiencias, se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La Policía Nacional en Caldas hace un llamado a padres, madres, cuidadores, familiares y a la comunidad en general para mantenerse atentos ante cualquier señal de violencia, abuso, explotación o vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.