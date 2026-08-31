Incautan 8.520 unidades de licor adulterado tras 11 allanamientos en Bogotá

Colombia

Un operativo interinstitucional contra la producción y comercialización de bebidas alcohólicas ilegales dejó como resultado la incautación de 8.520 unidades de licor adulterado en la localidad de Los Mártires, en Bogotá.

La acción fue adelantada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la URI de Usaquén y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y la Gobernación de Cundinamarca, con el apoyo de la Brigada 13 del Ejército Nacional, el Batallón de Policía Militar No. 15, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, el INVIMA, la Federación Nacional de Departamentos y empresas protectoras de marca.

Durante el procedimiento se realizaron 11 diligencias de allanamiento en dos centros comerciales, donde además fueron encontrados más de 12.000 elementos secos falsificados, entre estampillas, tapas, sellos y otros elementos utilizados para dar apariencia legal a los productos.

Una afectación que también impacta las finanzas de estas estructuras

De acuerdo con las autoridades, en el mercado clandestino cada unidad incautada podría ser comercializada a intermediarios entre 7.000 y 25.000 pesos. Bajo esa estimación, las 8.520 unidades tendrían un valor preliminar superior a 639 millones de pesos.

La valoración podría aumentar si el producto llegara a establecimientos comerciales como bares y discotecas. Según las estimaciones entregadas, una unidad podría alcanzar precios de entre 80.000 y 200.000 pesos o más para el consumidor final, lo que representaría un potencial de ingresos ilícitos superior a 1.700 millones de pesos.

Las autoridades señalan que el decomiso representa una afectación directa a la capacidad de estas estructuras para producir, almacenar y distribuir nuevamente los productos.

Impacto para los recursos públicos

Además del riesgo que supone para los consumidores la comercialización de bebidas adulteradas, las autoridades advierten sobre el impacto fiscal de esta actividad.

Según las estimaciones oficiales, el comercio ilegal de licores representa para Cundinamarca un impacto superior a 80.000 millones de pesos anuales, asociados al no recaudo del impuesto al consumo de licores.

Estos recursos, que dejan de ingresar a las finanzas del departamento, están destinados a programas y proyectos en beneficio de la ciudadanía.

La Fiscalía, la Gobernación de Cundinamarca y las demás entidades participantes anunciaron que continuarán trabajando de manera articulada para combatir la fabricación, adulteración y comercialización de bebidas alcohólicas ilegales, así como para proteger a los consumidores y los recursos públicos.