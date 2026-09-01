Gobernador de Boyacá pide priorizar el Tren y asegura que podría movilizar 22 millones de pasajeros

Paipa

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, pidió al Gobierno Nacional priorizar el proyecto del tren de mediana velocidad que conectaría al departamento con Bogotá, a través del corredor Belencito-Bogotá, al considerar que se trata de una iniciativa estratégica para la región central del país.

Durante su intervención en desde la Primera Cumbre Ferroviaria que se realiza en Paipa, Amaya destacó que Colombia atraviesa un momento importante para el desarrollo ferroviario, con más de 18 proyectos en el portafolio nacional. Sin embargo, sostuvo que el corredor ferroviario de Boyacá tiene ventajas frente a otras iniciativas, debido a que ya existe, se encuentra operativo para el transporte de carga y cuenta con avances en sus estudios de estructuración.

“En medio de ese mapa hay un corredor de 230 kilómetros que ya existe, que ya opera, que ya mueve carga y que cuesta, según nuestros primeros análisis de prefactibilidad, 24 billones de pesos”, señaló.

Según el gobernador, el proyecto está siendo diseñado para operar a una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora. Con esta capacidad, las proyecciones indican que el corredor podría movilizar cerca de 22 millones de pasajeros al año para 2050 y hasta tres millones de toneladas de carga.

Amaya también resaltó el aporte de la Gobernación de Boyacá a la estructuración del proyecto y aseguró que se han destinado recursos, junto con el Gobierno Nacional, para avanzar en la factibilidad. La expectativa es que este proceso tenga importantes avances durante el próximo año.

El mandatario además planteó que el proyecto ferroviario no debe limitarse al transporte de pasajeros y carga, sino que debe convertirse en un eje para el desarrollo económico y territorial de Boyacá. En ese sentido, destacó iniciativas relacionadas con la fabricación de material ferroviario, un clúster en Duitama y Paipa, un tren turístico y la formación académica especializada en la UPTC.

“Boyacá está pidiendo no solamente un tren; Boyacá está ofreciendo al país la capacidad de fabricar sus propios trenes”, afirmó.

Otro de los argumentos expuestos por el gobernador tiene que ver con la posibilidad de utilizar el tren como una herramienta para ordenar el crecimiento de la región central. Según explicó, una conexión ferroviaria rápida con Bogotá permitiría fortalecer una región más equilibrada y policéntrica, reduciendo la presión que actualmente se concentra sobre la capital y la Sabana.

Carlos Amaya hizo un llamado al Gobierno Nacional para que el proyecto sea considerado como una iniciativa de importancia nacional y no únicamente como una obra para Boyacá.

“Invito al Gobierno Nacional a mirar este corredor no como un proyecto de Boyacá, sino como una pieza estratégica de la región central y del país”, dijo.