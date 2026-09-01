En su cumpleaños, Chiquinquirá anuncia millonaria inversión para una morgue

Chiquinquirá

Chiquinquirá conmemora un nuevo aniversario con una programación que incluye desfile de bandas, actos protocolarios, reconocimientos a ciudadanos destacados y un concierto de la Banda Sinfónica de la Policía.

El alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Leonardo Caro Casas, destacó el ambiente de celebración y explicó que las actividades buscan reunir a la comunidad alrededor de una fecha especial para el municipio.

“Muy contentos con esta celebración de cumpleaños de nuestro municipio”, manifestó el mandatario.

Uno de los eventos centrales será el desfile y concurso de bandas de los diferentes colegios de la ciudad. Las agrupaciones partirán desde el Parque Julio Flores, recorrerán la peatonal y llegarán hasta la Plaza de la Libertad.

“Ya tenemos pues todo coordinado para empezar con un desfile de bandas de los diferentes colegios de nuestra ciudad. Es un desfile que a la vez es un concurso de bandas. El propósito es que van a partir desde el Parque Julio Flores, por la peatonal, llegando a la Plaza de la Libertad”.

De acuerdo con el alcalde, primero participarán las bandas infantiles y posteriormente las juveniles. La jornada está prevista para extenderse hasta aproximadamente las 3:00 o 4:00 de la tarde, cuando se dará paso al acto protocolario.

La programación continuará con la participación de la Banda Sinfónica de la Policía, que interpretará el Himno Nacional y posteriormente ofrecerá un concierto para cerrar el acto.

Además, durante la celebración se realizará un reconocimiento a varios chiquinquireños que se han destacado como embajadores del municipio en diferentes sectores e instituciones.

Medicina Legal anuncia recursos para construir una morgue

Uno de los anuncios más importantes entregado por el alcalde durante la jornada, tiene que ver con una inversión que realizaría Medicina Legal para la construcción de una sala de morgue en Chiquinquirá.

Según Caro Casas, el director nacional de Medicina Legal, quien además señaló que es oriundo del municipio, anunció la gestión de recursos que alcanzarían aproximadamente los $2.000 millones.

“Bueno, pues hay una noticia por parte del director nacional de Medicina Legal, que es un chiquinquireño. Él va a ayudarnos para hacer una inversión acá en nuestro municipio, que es importante para nosotros. Yo creo que es una inversión de alrededor de unos 2 mil millones de pesos”.

La obra busca solucionar una necesidad que durante años ha tenido el municipio, pues actualmente Chiquinquirá no cuenta con una morgue propia. En estos casos, se han utilizado servicios en otros municipios, situación que implica desplazamientos para las familias.

El mandatario explicó que la propuesta contempla que el municipio aporte el lote donde se construirá la infraestructura, mientras que Medicina Legal adelantaría las gestiones necesarias para conseguir los recursos.

“Es para la sala de la morgue. Nosotros no tenemos morgue en Chiquinquirá. Normalmente teníamos un contrato con Saboyá y muchas personas tenían que también dirigirse en algunas ocasiones para Tunja”.

Caro Casas señaló que el hecho de que el director nacional de Medicina Legal sea chiquinquireño permitió que conociera de primera mano la necesidad que tiene la ciudad y planteara la posibilidad de dejar esta infraestructura como aporte al municipio.

“Él, pues obviamente al ser chiquinquireño, su propósito es dejarle algo al municipio y pues obviamente él que conoce la situación de Chiquinquirá y pues maneja el sector, pues nos propuso que nosotros aportáramos el lote”.

El alcalde también resaltó que la construcción de la morgue tendría importancia no solo para Chiquinquirá, sino para toda la región, teniendo en cuenta que el municipio es cabecera de la provincia de Occidente.

Aunque expresó su deseo de que los ciudadanos nunca tengan que utilizar este servicio, consideró fundamental contar con un espacio adecuado para atender este tipo de situaciones y evitar que las familias deban desplazarse a otras ciudades en momentos de especial dificultad.

“Ojalá que no lo necesitemos nosotros en algún momento, pero pues ustedes saben que es una ciudad que es cabecera de la provincia de Occidente y pues eso no dejan de salir casos en algún momento”.

Finalmente, el alcalde destacó que disponer de una morgue en el municipio permitiría brindar una atención más cercana a las familias y reducir los desplazamientos en momentos marcados por el dolor.

“Es muy útil, sobre todo que en esos momentos es muy doloroso para las familias el desplazamiento y pues sirve tener ese espacio acá en Chiquinquirá”, dijo.