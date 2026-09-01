En el primer semestre del año se registraron 2.741 casos de violencia hacía el adulto mayor

Colombia

En el primer trimestre del año la Secretaría de Integración Social reportó más de mil casos de violencia física, psicológica, sexual y por negligencia hacia el adulto mayor en Colombia. Además un informe de la Comisaría de Familia identificó que el 69% de las víctimas son mujeres, mientras que los hombres representan el 31%.

Teniendo en cuenta los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Defensoría del Pueblo alertó que entre enero y junio del 2026 se registraron más de 1.000 muertes de personas mayores en accidentes de tránsito, 246 fallecimientos por suicidio y más de 2.700 casos de violencia interpersonal contra esta población.

Además, hasta el mes de agosto el Instituto Nacional de Salud registró 1.917 notificaciones de negligencia, 2.241 casos de violencia física, 1.405 de violencia psicológica y 236 casos de violencia sexual contra personas mayores.

Según el reporte de la entidad, la violencia psicológica es la más recurrente, presente en el 71% de los casos, luego la violencia física ocupa el 29%. Ahora también se registraron casos relacionados con la violencia económica con el 8%, abandono 6% y la violencia sexual 1%.

En cuanto a la clasificaciones de los agresores, el informe de la Secretaría de Integración Social identificó que el 48% son hijos o hijas de las víctimas, el 17% corresponde a sus parejas o compañeros permanentes, el 12% a exparejas, el 7.7% a hermanos o familiares y en menor medida, el 4.8% a nietos.

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El abandono como forma de violencia

El abandono a personas mayores es un delito en Colombia, sancionado por la Ley 1850 de 2017, con penas desde los 4 a los 8 años de prisión, incluyendo también multas entre 1 y 5 salarios mínimos mensuales vigentes.

Algunas de las causas más frecuentes de abandono están relacionadas con la ausencia y fragilidad de redes familiares y comunitarias, también el limitado conocimiento de cuidado que requieren las personas mayores o las condiciones de salud que puedan presentar. Por otra parte también se encuentran las limitaciones económicas para el cuidado, el estigma y la discriminación al considerar a la población como inútil.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mientras en 2025 el 14,8 % de la población de Bogotá tiene 60 años o más, en 2050 este grupo aumentará hasta el 27 %. Sin embargo, este aumento proyectado también refleja la falta de preparación de la ciudad, las familias y en general la sociedad, en el tema del cuidado de las personas mayores.

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¿Qué se está haciendo en Bogotá?

Desde el 2025 la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Salud crearon una red de servicios sociosanitarios para atender a personas mayores en condición de abandono hospitalario.

La iniciativa busca proteger los derechos de la población y garantizar condiciones dignas de vida. Además la ciudad cuenta con 6 servicios transitorios, 19 comunidades de cuidado y 30 casas de sabiduría.

La ciudadanía puede reportar casos de violencia contra personas mayores a través de la línea “Una llamada de vida” de las Comisarías de Familia al 601 380 8400.

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