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01 sep 2026 Actualizado 18:29

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Enorme tristeza el no seguir disfrutando de un extraterrestre: Elvio Paolorosso tras retiro de Messi

Elvio Paolorosso señaló que Argentina tiene jugadores para la renovación generacional, pero expresó que nada será igual sin Lionel Messi.

Enorme tristeza el no seguir disfrutando de un extraterrestre: Elvio Paolorosso tras retiro de Messi

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En diálogo con 6AM W, Elvio Paolorosso, preparador físico argentino, se refirió al retiro de Lionel Messi de la selección ‘albiceleste’ luego de más de 21 años de goles, asistencias y títulos.

“Una enorme tristeza de no seguir disfrutando de un extraterrestre, el mejor de todos los tiempos. Lo que hay que resaltar es lo que hacía fuera del campo de juego, alguien muy solidario, respetuoso, lejos de las polémicas”, mencionó.

¿Cómo influye el retiro de Messi en el rendimiento de Argentina?

Para Paolorosso, Argentina viene dando muestras de un buen recambio que le permitirá siendo figura en torneos internacionales. Destacó que el país tiene varias promesas en el fútbol argentino, destacando principalmente jugadores de Bocar Juniors y River Plate.

“El país puede seguir teniendo buen rendimiento sin Messi, pero no será lo mismo”, admitió.

Recordó que Argentina siempre se ha reinventado y sacado jugadores de élite como Messi, Maradona y Kempes.

¿Muerte de su padre, detonante para la decisión de Messi?

Aseguró que evidentemente la muerte de su padre golpeó a Lionel Messi. “Lo agarró en un momento de duda y dijo ‘ya está, paso tiempo con familia’”, indicó.

¿Quién tomará el liderazgo de Messi en Argentina?

“Hay jóvenes con valores muy buenos. Boca tiene tres pibes que juegan demasiado bien. Nunca será igual, pero no es un gran problema.

Escuche la entrevista completa aquí:

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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