En qué va la propuesta de un tren de mediana velocidad del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya

Tren de la vida y la esperanza/ Imagen tomada de la Gobernación de Boyacá

Tunja

En sus redes sociales el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya entregó detalles del avance de su propuesta de gobierno de que el departamento tenga un tren de mediana velocidad que se comunique con Bogotá. Se refirió a una reunión con entidades bancarias y equipos técnicos y jurídicos para evaluar en qué va esta iniciativa de su Gobierno.

“Hoy, tuvimos una reunión muy productiva con la Financiera de Desarrollo Nacional y el equipo técnico de IDOM y Durán & Osorio Abogados. Analizamos los avances en la estructuración a nivel de prefactibilidad del Tren de Boyacá, corredor férreo La Caro – Belencito”.

Adelantó en qué va esa iniciativa clave para agilizar la movilidad que surge como alternativa entre Boyacá y Bogotá.

“De acuerdo con el estudio, la alternativa preferente es el trazado que contempla una velocidad promedio de 120 km/h, conectando Sogamoso - Tunja - Villapinzón y La Caro, con una proyección de movilización de 19 a 21 millones de pasajeros al año”.

El gobernador, Carlos Amaya anunció qué sigue después de estos avances.

“Junto con la Financiera de Desarrollo Nacional, se avanzará en la estructuración de alternativas de financiación desde la Nación, que serán presentadas próximamente a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, con el propósito de priorizar este corredor estratégico. El Tren de Boyacá representa una alternativa de transporte para el centro del país y, al mismo tiempo, una gran oportunidad de desarrollo para nuestra tierra”.

La firma IDOM hace la estructuración técnica del tren de Boyacá

La Financiera de Desarrollo Nacional seleccionó a la firma española IDOM como asesores técnicos para desarrollar la prefactibilidad técnica del Tren de Boyacá, un corredor ferroviario estratégico de aproximadamente 230 kilómetros entre La Caro y Belencito, priorizado en los principales instrumentos de planificación del transporte en Colombia.

El objetivo de esta fase es determinar, con base técnica rigurosa, la viabilidad del proyecto y sus condiciones óptimas de desarrollo.

Durante once meses, IDOM analizará la información existente del corredor, estudiará la demanda prevista de carga y pasajeros y evaluará distintas alternativas de trazado, uso y trocha. Para la opción seleccionada, se desarrollarán estudios especializados en diseño ferroviario, geotecnia, estructuras e hidrología, así como el diseño preliminar de estaciones, centros de transferencia y sistemas ferroviarios.

El contrato incorpora el uso de herramientas BIM bajo estándares internacionales, la estimación de la inversión (CAPEX) y los costos de operación (OPEX), el análisis tarifario, la evaluación de riesgos y un análisis costo-beneficio alineado con la Política Ferroviaria Nacional. Además, el proyecto integrará una estrategia de Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) para maximizar su impacto territorial y urbano.

La asesoría jurídica del proyecto está a cargo de la prestigiosa firma especializada en derecho público e infraestructura, Durán & Osorio Abogados Asociados, trabaja en conjunto con la Gobernación de Boyacá y la Financiera de Desarrollo Nacional en la estructuración técnica, legal y financiera del megaproyecto del Tren de Boyacá.