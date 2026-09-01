Alcalde de Tunja anuncia que la Avenida Oriental será administrada por el municipio

Tunja

El alcalde de Tunja, Rafael Acevedo, anunció que la ciudad podría recibir cerca de 7.000 millones de pesos para intervenir la Avenida Oriental, luego de la reunión que sostuvo con el director nacional del Instituto Nacional de Vías, Invías, Juan Camilo Ostos.

De acuerdo con el mandatario, uno de los principales objetivos es que esta vía deje de ser vista únicamente como un corredor nacional y sea intervenida bajo una visión urbana, teniendo en cuenta los problemas de movilidad y el alto índice de accidentalidad que se han registrado en este sector de la capital boyacense.

Acevedo aseguró que Ostos, quien también es boyacense, manifestó su disposición para devolver al municipio la administración de la Avenida Oriental y destinar recursos para su recuperación.

“La administración de la Avenida Oriental nos la van a devolver con recursos para hacer de verdad un paso urbano, porque es un paso urbano delicado que ha presentado un alto índice de accidentalidad y, teniéndola el municipio, la podemos reglamentar mejor”.

El alcalde señaló que los recursos permitirían adelantar trabajos de mantenimiento y nuevas obras para mejorar la movilidad, entre ellas la construcción de glorietas y pasos urbanos que permitan conectar de una mejor manera diferentes sectores de la ciudad.

“Van a dejar un recurso especial para hacer ese mantenimiento y para hacer las intervenciones en esta vía que ya es el corazón de la ciudad. Se está hablando de 7 mil millones de pesos más o menos para poder recuperarla y hacer esta inversión”.

Según Acevedo, la intervención también busca cambiar la manera en que se concibe este corredor, debido a que actualmente cumple un papel fundamental dentro de la movilidad de Tunja.

“Ya hay que pensar en el tema urbano, ya no hay que pensar en la vía que es un paso nacional, sino es un tema urbano que está ocasionando muchísimos problemas, pero también es la solución de la movilidad”.

Transversal de Occidente, otra de las prioridades

Durante el encuentro con el director del Invías también se abordó el proyecto de la Transversal de Occidente, una conexión que, según el alcalde, resulta estratégica para el crecimiento y la planificación futura de Tunja.

La propuesta contempla avanzar en el corredor desde Chorro Blanco hacia El Cangarejo, Motavita y Cómbita, con el propósito de cerrar un anillo vial y facilitar la conexión hacia el occidente de la ciudad.

“Esa transversal de Occidente es urgente, este paso por Tunja, desde Chorro Blanco hasta el Cangarejo y Motavita, Cómbita, para cerrar este anillo, supremamente importante. El desarrollo de Tunja está allá a ese lado”, agregó el alcalde.

Acevedo reconoció que la obra no podría quedar completamente terminada durante su administración, pero señaló que busca dejar encaminado el proyecto y garantizar la reserva de los terrenos necesarios para su futura construcción.

El mandatario puso como ejemplo lo ocurrido con la Glorieta Norte, donde, según explicó, fue necesario adquirir y demoler viviendas para poder ejecutar la obra.

“Lo vamos a dar proyectado y vamos a al menos tomar a prevención las áreas de cesión para que no se construya y pasen casos como la Glorieta Norte, que tuvieron que demoler, comprar tres casas por el valor de 3 mil millones para demolerlas cuando la glorieta valió solo 800 millones”, enfatizó.

Finalmente, el alcalde destacó que la planeación de nuevas obras debe tener en cuenta las necesidades de las próximas generaciones y aseguró que las propuestas de los niños y jóvenes también serán escuchadas dentro de su administración.