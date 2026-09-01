“En mi corazón sabía que era una equivocación”: esposa de Gustavo Aponte, víctima de sicariato

El 11 de febrero de 2026, Bogotá vivió un hecho sicarial que conmocionó al país. El empresario arrocero Gustavo Aponte fue asesinado, junto a su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, a plena luz del día frente al Bodytech de la Cabrera, ubicado al norte de la ciudad.

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Desde ese momento, las autoridades iniciaron una investigación para dar con el paradero de los responsables de este sicariato. Recientemente fue capturado, y posteriormente enviado a prisión, Leonel Enrique Llanos Paternina alias ‘Tony’, quien tenía el trabajo de realizar labores de vigilancia al empresario.

Sin embargo, también se conoció que los sicarios cometieron una equivocación, pues asesinaron a la persona equivocada. Realmente, los criminales pretendían matar a Olimpo Antonio Oliver, un empresario dedicado a la minería y el oro.

Alexandra García rompe su silencio

En el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, Alexandra García, quien era la esposa dedicado Gustavo Aponte, decidió hablar tras seis meses de silencio. En ese sentido, la mujer inició recordando al hombre con el que convivió por más de 20 años.

“Gustavo era un hombre entregado a su familia cien por ciento, papá de cuatro hijos, a los que amaba con locura. Un papá alcahueta, consentidor, amoroso, un excelente ser humano. Alegre, siempre fue el alma de la fiesta. Servicial, era un líder innato, generoso, trabajador incansable como son todos los colombianos de bien”, dijo Alexandra durante la entrevista.

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Asimismo, la mujer aseguró que desde el primer momento supo que este asesinato era una equivocación, pues Gustavo nunca recibió amenazas ni extorsiones y siempre fue un hombre al que los demás venían con respeto y admiración.

“En mi corazón sabía que había sido una equivocación, yo sabía que Gustavo no tenía ningún enemigo, ninguna amenaza. Ya teníamos esa hipótesis. Además, Gustavo nunca iba al gimnasio a esa hora, no era su rutina diaria”, detalló Alexandra durante la conversación.

Familia de Gustavo Aponte sigue exigiendo justicia

A pesar de los avances que ha tenido este caso en materia judicial, Alexandra aseguró que esperan que todos los involucrados en este sicariato sean condenados lo antes posible para que de esa manera se pueda materializar la justicia que han exigido desde un principio. Por ahora, no se tiene certeza del paradero del sicario que disparó en contra del empresario y su escolta.

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Sobre un perdón a los hombres que acabaron con la vida de su esposo, dijo que están dispuestos a perdonar a estos sujetos: “Mi hija mayor quería ir al búnker a decirle a alias ‘Tony’ que lo perdonaba, obviamente eso no va a pasar, pero sí lo perdonamos y le pido a Dios que se arrepienta de todos los pecados”.