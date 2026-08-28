Bogotá se ha llenado de oficinas de sicarios: exfiscal Mario Iguarán sobre caso Gustavo Aponte

Recientemente, el caso del doble asesinato de Gustavo Aponte y Luis Gabriel Gutiérrez, que se dio a la salida de un gimnasio en Bogotá el 11 de febrero, dio un giro cuando el abogado de las víctimas, el exfiscal Mario Iguarán, reveló que, presuntamente, el ataque sicarial en donde los anteriores fueron asesinados, no iba a dirigido a ellos.

El abogado dijo, entre otras cosas, que otro empresario sería el verdadero objetivo del atentado: se trata de Olimpo Antonio Oliver Peñaranda.

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Por esta razón, el mismo Iguarán habló en los micrófonos de Caracol Radio y dio detalles de lo revelado.

Y es que en el marco del caso fue capturado un hombre, Leonel Enrique Llanos Paternina, quien se declaró inocente por el crimen.

“Nuestra complacencia por la materialización de la captura de este sujeto, de Leonel Llanos, en la ciudad de Villavicencio. Quien, como acreditó la Fiscalía, tanto que el juez impartió legalidad a la imputación que le hizo, fue autor material de ese hecho. La Fiscalía, dentro de su investigación, pudo acreditar, y lo acredita no solo con prueba documental, también con prueba testimonial y prueba técnica, que el objetivo de estos malandrines, de estos malnacidos, era no Gustavo Andrés, sino era el señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, que lo cual sabemos es un empresario del mundo de la minería, del gremio de la minería”, comentó en su primera intervención el abogado.

¿Por qué los sicarios se habrían equivocado?

Iguarán detalló algunas razones por las cuales, según él, los sicarios habrían confundo al empresario Aponte, con el empresario Peñaranda.

“Gustavo Andrés no frecuentaba el gimnasio en ese horario. Fue un hecho excepcional que él estuviera allí. Pero sí, se dieron muchas coincidencias, muchas circunstancias que es el absurdo de las cosas. Los dos estaban vestidos de negro, tenían dos escoltas con un biotipo similar, pero al final es la equivocación de estos sicarios. Lo que sí se demuestra en toda la investigación es que Bogotá, en los últimos años, se ha llenado de oficinas de sicarios”, dijo.

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Y agregó: “Se hicieron un grupo donde se hacían llamar Los Gladiadores, bueno el antónimo de gladiadores es bestia, sí literalmente lo eran, por no solo por la alimaña que son, sino por lo obtusos, por los brutos, porque ni siquiera un trabajo tan fácil y tan cobarde, tan demencial y delincuencial como es el sicariato, lo saben hacer”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

Bogotá se ha llenado de oficinas de sicarios: exfiscal Mario Iguarán sobre caso Gustavo Aponte 00:00:00 11:05 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

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