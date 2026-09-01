Satena contribuye a aumentar la conectividad de territorios en el país

Satena aumentará sus capacidades operacionales en tres rutas estratégicas de Chocó y Nariño cómo respuesta a su intención de fortalecer su operación regional en el país y poder ampliar las opciones de movilidad para las comunidades de Quibdó, Nuquí, Acandí y El Charco, así cómo fortalecer su conexión con Medellín y Calí.

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Mediante la incorporación progresiva de nuevos aviones Twin Otter a su flota, Satena añade un total de 190 sillas semanales en aviones adaptados para atender destinos con condiciones geográficas y aeroportuarias particulares. Con esto, buscan poder responder a las necesidades de conectividad de territorios donde las condiciones geográficas hacen del transporte aéreo una herramienta fundamental para el acceso a servicios, el comercio, el turismo y el desarrollo regional.

Las 190 sillas adicionales se reparten en tres nuevas rutas operacionales:

En Chocó : se refuerza la operación entre Quibdó y Nuquí, uno de los principales destinos turísticos de la región . La nueva frecuencia de ida y regreso los martes, fortalece las alternativas de movilidad entre la capital del departamento y el litoral Pacífico.

: se refuerza la operación entre uno de los . La nueva frecuencia de ida y regreso los martes, fortalece las alternativas de movilidad entre la capital del departamento y el litoral Pacífico. Conexión entre el Urabá chocoano y Medellín : Con una nueva frecuencia en los días sábado con la operación Medellín-Acandí-Medellín se amplían las opciones de conexión para facilitar los desplazamientos de las comunidades y de quienes llegan a la zona por motivos comerciales, laborales o turísticos.

: Con una nueva frecuencia en los días sábado con la operación se amplían las opciones de conexión para facilitar los y de quienes llegan a la zona por motivos comerciales, laborales o turísticos. Pacífico nariñense: Mediante una nueva frecuencia los sábados, se fortalece la conexión de El Charco con Cali, uno de los principales centros urbanos de la región para el acceso a servicios de salud, educación, comercio y otras oportunidades de desarrollo.

La aerolínea confirmó que “fortalecer una ruta significa ofrecer más oportunidades para que las personas puedan estudiar, acceder a servicios de salud, movilizar sus productos, visitar a sus familias o desarrollar actividades comerciales y turísticas.” En suma, implica poder responder a las necesidades de los territorios y “seguir acercando a más colombianos a nuevas oportunidades”.

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Así las cosas, más allá del incremento en la oferta de vuelos, la ampliación busca contribuir a dinamizar la economía del Chocó y poder seguir facilitando el movimiento de pasajeros, comerciantes, trabajadores y turistas, así cómo el acceso a nuevos mercados y oportunidades en un departamento estratégico para la aerolínea y su misión de conectar territorios en el país.