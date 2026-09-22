Agencia Nacional de Tierras traza ruta para titular predios a la Anuc Nacional

Establecer una ruta de trabajo para revisar compromisos adquiridos previamente fue el principal acuerdo alcanzado entre la Agencia Nacional de Tierras —ANT— y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) Nacional.

Durante el encuentro, llevado a cabo en la Casa Nacional Campesina, con sede en Bogotá, se revisaron actuaciones pendientes para avanzar en titulación y adjudicación definitiva de bienes rurales.

La revisión hace parte de un universo de 63 predios vinculados a los procesos de la Anuc, que representan 7.913 hectáreas. De este total, 38 predios se encuentran en proceso de adjudicación, 9 están en trámite de ingreso al Fondo de Tierras y 16, en proceso de adquisición.

“Vamos a avanzar hasta finiquitar los acuerdos pendientes, pero también queremos avanzar en nuevas acciones que beneficien a las familias campesinas”, afirmó el director de Acceso a Tierras de la ANT, Juan Manuel Noguera.

El funcionario, que lideró el espacio, explicó que se trata de organizar la casa, lo cual implica culminar los procesos pendientes de entregas provisionales, avanzar hacia la adjudicación definitiva, evitar que aumente el número de predios bajo esta figura y atender progresivamente las situaciones relacionadas con ocupación, uso y definición jurídica de los predios.

A su turno, el presidente de la Anuc Nacional, Nilson Liz, mostró su interés en que sus asociados se conviertan en propietarios legales de los predios. “Hemos acordado definir una agenda para ir resolviendo distintos conflictos que tenemos en varios departamentos y, obviamente, para definir una agenda en materia de cumplimiento del Plan de Reparación Colectiva a la Anuc”, aseguró.

La Agencia Nacional de Tierras y esa organización continuarán trabajando mediante mesas técnicas y programáticas para definir acciones que permitan convertir lo acordado en resultados. La próxima está programada para este 30 de septiembre.

“El objetivo es brindarles mayor seguridad jurídica a las familias beneficiarias”, fue enfático el director Noguera.

Fortalecer la propiedad rural, la seguridad jurídica y el acceso a oportunidades para quienes trabajan y producen en el campo hacen parte de los compromisos de la ANT.