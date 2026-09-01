Facatativá en alerta naranja por sequía: tres embalses están críticos

Cundinamarca vive diferentes fenómenos naturales. Por un lado, varios municipios afrontan graves incendios forestales, mientras que Guayabetal padece una época invernal que tiene en alerta a sus habitantes por posibles inundaciones.

Ahora, es Facatativá que se declaró en alerta naranja por la crítica situación de sequía que vive en plena temporada de El Niño. La preocupación se centra en la disminución de los niveles de los embalses que surten de agua al municipio. Por ejemplo, tres de estas seis fuentes hídricas se encuentran en volumen 0 (Mancilla, Santa Marta y Gatillo I).

Medidas y restricciones

Ante este panorama, se implementó un racionamiento de agua desde hace dos semanas, con la apertura de válvulas en apenas el 20% durante 12 o 24 horas, dependiendo del sector. El objetivo con esta restricción es ahorrar 50.000 metros cúbicos, sin embargo esta meta no se ha alcanzado, apenas llevan 15.000 metros cúbicos de agua ahorrados.

El alcalde de Facatativá, Luis Carlos Salas, aseguró que aunque se han reforzado algunas medidas de vigilancia como el cierre de lavaderos, denuncias en la Fiscalía por captaciones ilegales y de trabajar de forma conjunta con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, no se han obtenido los resultados esperados.

“Por eso hago un llamado a todos los facatativeños a seguir ahorrando y haciendo esfuerzos de utilizar bien el agua potable. Seguimos con nuestros proyectos en seguir perforando pozos más profundos”, señaló el mandatario.

Entre otras medidas, se está trabajando en ampliar la capacidad de almacenamiento del embalse de Santa Marta. Sin embargo, el alcalde indicó que estos proyectos toman meses e incluso años, por lo que a corto plazo se necesita la colaboración de los habitantes.