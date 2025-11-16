En Armenia fue instalado el equipo de acción inmediata contra el reclutamiento de menores

Armenia

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, en articulación con la Defensoría del Pueblo y la Consejería presidencial para los derechos humanos de la Presidencia de la República, lideró la instalación del Equipo de Acción Inmediata, instancia encargada de coordinar acciones urgentes frente a casos o riesgos de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Maria Fernanda quien la Líder del área de derechos humanos de la secretaría de Gobierno de la ciudad señaló que es la primera sesión del equipo enfocado a la prevención y que permite establecer la atención en casos que puedan presentarse en el territorio.

“Se llevó a cabo la primera sesión del equipo de acción inmediata del municipio de Armenia para la prevención y la atención de los casos de reclutamiento, uso, utilización y vinculación de niños, niñas y adolescentes y todo tipo de violencias contra esta población en la vinculación que se da también por parte de los grupos armados organizados en los territorios con la concurrencia del Ministerio Público, de diferentes entidades y de diferentes dependencias de la administración", mencionó.

Dio a conocer que continuarán desarrollando este tipo de espacios para gestionar acciones contundentes de prevención con el objetivo de consolidar el equipo de acción inmediata.

Destacó que la instalación del equipo representa el cumplimiento de un compromiso asumido por el municipio para fortalecer la respuesta institucional ante esta grave problemática.

La funcionaria invitó a la comunidad a mantenerse alerta y a denunciar de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo a niños, niñas o adolescentes, a través de los canales oficiales de la Defensoría del Pueblo, el ICBF o la Secretaría de Gobierno y Convivencia.

Además, durante la jornada se presentaron los lineamientos de activación del Equipo de Acción inmediata, los protocolos de atención inmediata, y las responsabilidades que cada entidad asumirá dentro del proceso, garantizando una reacción coordinada, efectiva y centrada en la protección integral de los menores.

Como resultado de la instalación, las entidades participantes acordaron fortalecer los canales de comunicación interinstitucional, realizar capacitaciones a funcionarios locales sobre la activación de rutas de atención y desarrollar acciones de prevención comunitaria en zonas priorizadas del municipio.

Desde la secretaría de Gobierno reiteraron que la puesta en marcha del Equipo de Acción Inmediata constituye un paso fundamental para garantizar entornos seguros y prevenir que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de cualquier forma de reclutamiento o violencia.