¿Qué dicen víctimas de la guerrilla en Quindío sobre presuntos nexos del gobierno con disidencias?

Armenia

En medio del escándalo que se ha generado en el país sobre los presuntos nexos entre las disidencias de las Farc, integrantes del Gobierno y el Ejército Nacional, Manuel López el hijo del exgobernador del Quindío, Ancízar López que fue secuestrado por la guerrilla del ELN y que murió en cautiverio, lamentó la situación.

Sostuvo que el proceso de paz no ha generado soluciones de fondo porque los grupos armados se han fortalecido y cuentan con dos líneas de negocio que son el narcotráfico y la minería ilegal lo que les genera un importante recurso para la guerra.

“Yo que he sido víctima de la guerrilla, mi familia que ha sido víctima de la guerrilla, nos parece gravísimo lo que está pasando. Porque ya tenemos es una parte de la guerrilla que está en el Congreso y que hace la la parte política. Y tenemos la parte armada que sigue operando, entonces, realmente el el proceso de paz no pasó a más“, mencionó.

Dijo que todo lo anterior deriva en el panorama actual de orden público donde el Ejército está amarrado sin lograr intervenir de manera efectiva en los territorios.

“Además que tienen dos negocios muy grandes y puntuales, el narcotráfico y la minería ilegal. ¿Y cuál de los dos da más plata? Entonces, son guerrillas que tienen mucha plata, tienen muchos recursos, tienen con qué amenazar al gobierno y un gobierno que tiene todo frenado al ejército, amarrado, cruzado de brazos", alertó.

Añadió: “Yo creo que estamos de una situación muy grave de lo que ha llegado porque la guerrilla se fortaleció en Colombia y está llegando otra vez a los territorios, está amenazando a la gente, está extorsionando y está tomándose los municipios. Lo dicen las estadísticas lo dice la defensora del pueblo, lo dicen las gobernaciones, está llegando otra vez. Entonces, tenemos que tener cuidado".

¿Cómo fue el secuestro?

Cabe recordar que el exgobernador del Quindío Ancizar López López, de 79 años, fue secuestrado el 11 de abril de 2002 en su finca del municipio de Quimbaya y por su liberación los secuestradores exigían una importante suma de dinero.

En 2005 los restos del dirigente político, quien fue senador de la República y uno de los impulsores de la creación del departamento del Quindío, fueron entregados en una zona montañosa del departamento de Risaralda, a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja Internacional.