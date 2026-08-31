270 hectáreas se suman a la conservación del Vía Parque Isla de Salamanca

Magdalena

270 hectáreas ubicadas en el sector occidental del Vía Parque Isla de Salamanca fueron entregadas por el Grupo Coremar a Parques Nacionales Naturales, aportando a la conservación de este ecosistema estratégico del Caribe colombiano.

El área está conformada por 148,25 hectáreas de bosque de manglar, 37,889 hectáreas de cuerpos de agua, 21,884 hectáreas de suelo desnudo, 44,931 hectáreas de vegetación arbustiva y 17,047 hectáreas de macrófitos.

El Sector hace parte de un complejo de ecosistemas marino-costeros y continentales que cumple funciones esenciales para la regulación hídrica, la protección frente a la erosión y otros fenómenos naturales, así como para el sostenimiento de la biodiversidad. Además, el Vía Parque Isla de Salamanca funciona además como corredor de conectividad entre delta del río Magdalena, la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mar Caribe.

“La entrega de estas 270 hectáreas representa un aporte concreto a la conservación del Vía Parque Isla de Salamanca y de ecosistemas estratégicos como el manglar. Este tipo de alianzas nos permite sumar capacidades y esfuerzos para proteger la biodiversidad, mantener la conectividad ecológica y avanzar en una gestión integral de nuestras áreas protegidas.” Afirmó Sandra Bessudo, directora General de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

El manglar, principal ecosistema presente en el área entregada, cumple funciones como barrera natural frente a tormentas, maremotos y erosión marina, además contribuye a la retención de sedimentos y ofrece refugio, alimentación y sitios de reproducción para diversas especies.

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La importancia ecológica del Vía Parque Isla de Salamanca también se refleja en su biodiversidad. El área protegida registra 359 especies de aves, incluyendo 31 especies migratorias identificadas en el sector occidental, además de registros de 37 especies de mamíferos, 21 de reptiles, 6 de anfibios y 113 especies de recursos hidrobiológicos.