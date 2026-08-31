Corredor Ciénaga–Barranquilla ya tiene 652 metros pavimentados: así avanza la obra

El corredor vial Ciénaga–Barranquilla comienza a mostrar avances visibles con la pavimentación de 652 metros del tramo inicial de 3,2 kilómetros, ubicado entre la variante de Ciénaga y el peaje de Tasajera, en el Magdalena.

El dato fue conocido durante el Comité 21 de Seguimiento de Obra, en el que la Gobernación del Magdalena revisó junto con la Concesión Ruta Magdalena Sierra Mar el estado de los diferentes frentes de intervención.

Una obra estratégica para la región Caribe

El proyecto contempla, en su alcance general, la intervención de 166,82 kilómetros de corredor vial, incluyendo obras de construcción y rehabilitación, además de la operación y mantenimiento de la infraestructura.

La inversión estimada ronda los $2,7 billones, recursos provenientes de capital privado y sin desembolsos de recursos públicos por parte de la Gobernación del Magdalena.

Además de la pavimentación, el contrato incluye estudios y diseños, gestión social y predial, construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento.

Atención al componente ambiental

Uno de los aspectos que también hace parte del seguimiento es el componente ambiental, debido a las condiciones particulares del territorio por donde se desarrolla el corredor, entre el mar Caribe y la Ciénaga Grande de Santa Marta.

La Gobernación señaló que continuará acompañando los comités de seguimiento para conocer el avance de las obras y de los componentes técnicos, sociales, prediales y ambientales.

Con estos primeros 652 metros pavimentados, el proyecto empieza a materializar una intervención considerada estratégica para mejorar la movilidad y la conectividad terrestre entre Magdalena, Atlántico y otros puntos de la región Caribe.