PGN formuló cargos contra Diana Celedón, exgerente encargada del hospital de Fundación Magdalena

Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Diana Celedón, exgerente encargada del hospital de Fundación Magdalena. Foto: Procuraduría General de la Nación.

Magdalena

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Diana Celedón Sánchez, quien se desempeñaba como gerente encargada de la ESE Hospital Departamental San Rafael de Fundación, Magdalena, por presuntas irregularidades relacionadas con la celebración de contratos de obra y de prestación de servicios en 2023.

Según la investigación, la exfuncionaria habría celebrado directamente con SODE Ingeniería S.A.S. dos contratos de obra por $ 580 millones cada uno, suscritos en enero y abril de 2023, con objetos similares para la reparación y adecuación de las instalaciones del hospital. Para la Procuraduría, esto habría permitido fraccionar una necesidad contractual que podía ser atendida mediante un solo proceso y, con ello, eludir una modalidad de selección pública.

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El Ministerio Público también evidenció dos contratos de prestación de servicios por $ 220 millones y $ 330 millones, respectivamente, suscritos con el mismo contratista y con el mismo objeto de mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, pese a que el segundo fue celebrado cuando el primero aún estaba en ejecución.