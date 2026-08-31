Camacol evalúa la construcción sismoresistente en Cali tras el terremoto

Cali, Valle del Cauca

El gerente nacional de Camacol, Guillermo Herrera, sostuvo una reunión con representantes de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, la Sociedad Colombiana de Ingenieros y expertos en geotecnia para analizar el comportamiento de las edificaciones durante el terremoto y las condiciones que enfrenta Cali de cara al proceso de reconstrucción.

De acuerdo con el análisis preliminar realizado por los expertos, tanto el sismo como las condiciones de Cali se comportaron dentro de los parámetros esperados para la ciudad, teniendo en cuenta la microzonificación sísmica y las normas de diseño establecidas en la NSR-10.

Lea también: Negocios afectados por el terremoto en Cali recibirán apoyo económico

“Lo primero es que dicen los ingenieros, el sismo y las condiciones de Cali se comportaron dentro de los parámetros de comportamiento esperados para la ciudad bajo dos normas: la microzonificación sísmica y las normas de diseño de la de la NSR-10 o la norma de sismorresistencia en Colombia”, Herrera explicó que las edificaciones construidas bajo la vigencia de la NSR-10 tuvieron un mejor comportamiento durante el movimiento telúrico frente a las construcciones más antiguas, que no estuvieron sometidas a las actuales disposiciones de diseño sismorresistente.

Herrera también explicó los alcances de la Ley 400 y su reglamento técnico, cuyo propósito es establecer condiciones de diseño y construcción orientadas a proteger la vida y el patrimonio frente a eventos sísmicos.

“Que en un sismo leve, las edificaciones deben resistir sin ningún daño. En un sismo moderado, las edificaciones deben resistir y pueden tener daños no estructurales. Y en un sismo tan fuerte de capacidad destructiva como el que tuvimos aquí, una edificación debe resistir y puede sufrir daños estructurales y no estructurales, pero no colapsar”.

La evidencia preliminar sugiere que algunas de las estructuras con 30 o 40 años de antigüedad que cedieron durante el terremoto no estaban cobijadas por las disposiciones actuales de sismorresistencia. En este contexto, el líder gremial respaldó la posición de la administración local sobre la necesidad de investigar las causas de los colapsos y otras afectaciones.

“Como lo dice el alcalde, y en eso coincido, hay que hacer las investigaciones. Y en eso también estamos trabajando desde Camacol para revisar qué funcionó bien y qué no funcionó bien, sobre todo porque en este momento Colombia, hace ya un par de años, viene adelantando la actualización de la norma de sismo resistencia”, puntualizó Herrera.

El directivo agregó que este análisis conjunto permitirá elaborar un reporte para el país que sirva como insumo para las futuras condiciones de diseño y construcción.

Herrera destacó, además, el comportamiento de las construcciones desarrolladas por empresas afiliadas a Camacol, especialmente aquellas que utilizan sistemas industrializados de muros estructurales. “De hecho, el balance que tenemos es que todas las edificaciones, todas las construcciones de los afiliados de Camacol, especialmente en sistemas industrializados de muros estructurales, tuvieron un comportamiento muy bueno, ninguno colapsó”, dijo el gerente nacional.

Camacol prepara propuestas para la reconstrucción

Guillermo Herrera anunció que Camacol trabaja con las autoridades locales y nacionales en las medidas que deberán adoptarse durante la etapa de reconstrucción. En ese marco, también anunció una reunión con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, para avanzar en la definición de acciones.

“Para ver cómo vamos a trabajar desde Camacol acompañando a las autoridades locales y a las autoridades nacionales en este proceso de reconstrucción. Mucho de esto depende del gran plan de reconstrucción que presente el Gobierno Nacional mediante los decretos legislativos que tienen que desarrollar el decreto que hizo la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, el Decreto 261 de este año”, concluyó.

En materia de vivienda, el gerente nacional de Camacol advirtió que Colombia ya enfrenta un déficit habitacional significativo y que la emergencia provocada por el terremoto incrementa el desafío para las autoridades. “En Colombia cerca de 5 millones de familias sufren alguna condición de déficit habitacional, ya sea porque requieren una vivienda nueva o porque la vivienda que ocupan tiene carencias habitacionales”.

Ante este panorama, Camacol ya presentó al Gobierno Nacional una serie de propuestas orientadas a facilitar la recuperación de las zonas afectadas y el patrimonio de las familias damnificadas.

“Ya hemos presentado propuestas inicialmente ante el Gobierno Nacional, lo que le corresponde a la Presidencia Ejecutiva que está a mi cargo, en asuntos muy importantes como la necesidad de tener un régimen especial para la reconstrucción. No podemos pensar que la reconstrucción va a ser un simple plan inmobiliario a gran escala, sino que debe ser integral”.

Definió varios puntos:

Primero, conocer con rapidez cuál es el inventario de daños que han sufrido las edificaciones (tanto leves, como las reparaciones necesarias, como los colapsos y las viviendas destruidas que hay que reponer).

Cuál es el perfil o la condición de los hogares que perdieron su patrimonio o que vieron daños en su patrimonio. Porque hay que redefinir las condiciones de la política de vivienda. Aquí no es suficiente con “Mi Casa Ya” o con la política ordinaria de vivienda de interés social; se necesita un plan absolutamente diferente que se diseñe para las condiciones de las edificaciones y de los hogares, explicó Herrera.

Es necesario generar incentivos para la oferta como hacer una exención temporal del IVA en todos los municipios donde se adelanten las actividades de reconstrucción; buscar que se le facilite a los alcaldes la incorporación de suelo cuando sea necesaria, o la modificación directa de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).