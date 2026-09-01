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01 sep 2026 Actualizado 01:05

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Pico y placa en Cali se normaliza desde este martes 1 de septiembre

A partir de este martes 1 de septiembre de 2026, Cali retomará la medida de pico y placa de lunes a viernes, bajo el esquema de dos dígitos diarios que venía operando antes de la emergencia.

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Cali, Valle del Cauca

A partir de este martes 1 de septiembre de 2026, Cali retomará la medida de pico y placa de lunes a viernes, bajo el esquema de dos dígitos diarios que venía operando antes de la emergencia.

Lea también: Cali no tendrá racionamiento de agua pese a sequía y altas temperaturas

Con esta decisión también queda suspendido el pico y placa especial que estaba previsto para este fin de semana en la zona afectada por la emergencia.

Sin embargo, permanecen algunos cierres viales en sectores donde continúan las labores de atención y recuperación.

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Las autoridades de Movilidad recomendaron a motociclistas, conductores y demás usuarios de las vías evitar desplazamientos innecesarios hacia sectores como Imbanaco, la Calle 44, el sector de La Novena y otras zonas de la emergencia, con el propósito de facilitar la circulación y las labores que aún se adelantan en estos puntos de la ciudad.

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