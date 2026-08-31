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31 ago 2026 Actualizado 20:04

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Negocios afectados por el terremoto en Cali recibirán apoyo económico

La Alcaldía de Cali destinará entre $10.000 y $15.000 millones para ayudar a cerca de 3.300 establecimientos que reportaron daños.

Cerca de 3.300 establecimientos han reportado afectaciones. Foto: Alcaldía de Cali.

Cerca de 3.300 establecimientos han reportado afectaciones. Foto: Alcaldía de Cali.

Cerca de 3.300 establecimientos han reportado afectaciones. Foto: Alcaldía de Cali.
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Los negocios que resultaron afectados por el terremoto en Cali tendrán apoyo económico de la Alcaldía para avanzar en su recuperación. La administración caleña anunció una bolsa de entre 10.000 y 15.000 millones de pesos, mientras continúa el censo para determinar el impacto de la emergencia.

Los recursos saldrán directamente del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico, por lo que no será necesario trasladar fondos de otras dependencias o programas. Hasta ahora, cerca de 3.300 establecimientos han reportado afectaciones.

“La comuna 19 es la más afectada por el terremoto, es una comuna donde hay un Closter de atención médica muy grande, no sólo con hospitales como Imbanaco, también hay muchos consultorios pequeños, consultorios de dentistas, de médicos que fueron afectados, entonces estamos terminando de hacer el censo”, explicó el alcalde.

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La Administración Distrital definirá el mecanismo de entrega una vez finalice la caracterización de los establecimientos. La medida busca apoyar la reactivación de los negocios mientras avanza la recuperación de viviendas e infraestructura afectada por el terremoto.

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