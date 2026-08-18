Bomberos de Cartagena controlaron incendio en hotel de la zona norte

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena atendió un incendio registrado en un kiosco de palma ubicado en las instalaciones del Hotel Arena Beach Cartagena, en el sector de Arroyo de Piedra, Bolívar, kilómetro 22 de la vía al mar.

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Al lugar llegaron dos máquinas y ocho unidades bomberiles, donde establecieron un Puesto de Comando y realizaron la evaluación de la emergencia. El incendio se encontraba declarado y había consumido en su totalidad dos kioscos de palma que funcionaban como parte del restaurante del hotel.

Como primera medida, se estableció un perímetro de seguridad y se desplegaron acciones para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia los demás kioscos de palma ubicados en el área.

Las labores de extinción se realizaron mediante ataque directo, utilizando chorros de agua desde la máquina extintora.

En ese momento, el incendio presentaba un control aproximado del 80%. Para apoyar las labores de extinción, también se contó con el suministro de agua de un carrotanque facilitado por el hotel. Con el trabajo articulado de los equipos de emergencia se logró extinguir completamente el incendio.

Una vez controlada la emergencia, los bomberos realizaron la verificación del área para descartar puntos calientes o cualquier otra condición que pudiera generar un reinicio del fuego.

No se registraron personas afectadas. Los daños ocasionados por el fuego quedaron confinados a los dos kioscos inicialmente comprometidos, evitando que las llamas se propagaran a las demás estructuras del establecimiento.

Las causas exactas del incendio y el monto de las pérdidas materiales aún se encuentran por establecer.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena reitera su compromiso con la atención oportuna de las emergencias y hace un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad durante el uso de elementos pirotécnicos, especialmente, en espacios con estructuras elaboradas con materiales de fácil combustión.