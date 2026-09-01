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01 sep 2026 Actualizado 01:06

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En Yolombó, asesinaron a un hombre y lo decapitaron en una presunta incursión del Clan del Golfo

Las autoridades manifestaron que la cabeza de la víctima, que está sin identificar, no ha sido hallada.

Municipio de Yolombó- Foto Alcaldía

Municipio de Yolombó- Foto Alcaldía / Alcaldía de Yolombó

Municipio de Yolombó- Foto Alcaldía
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Yolombó- Antioquia

Las autoridades están investigando una presunta incursión armada del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Yolombó, Nordeste de Antioquia, que dejó una persona muerta decapitada.

Según el reporte de la policía, en la madrugada del pasado domingo un grupo de hombres armados, al parecer del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ingresó al corregimiento Villanueva, barrio San Antonio, y habría asesinado a un hombre que está sin identificar. El cuerpo tenía impactos de bala. Y en la zona hallaron vainillas de pistola y fusil.

Sin embargo, en este hecho, un hecho llamó la atención de la comunidad y fue la sevicia con la que los homicidas le causaron la muerte a la víctima. Según las autoridades, esta persona fue decapitada y su cabeza no fue hallada.

En la zona, aparte del Clan del Golfo, hace presencia ilegal el grupo delincuencial Los Chatas, por lo que los hechos violentos son investigados por parte de las autoridades.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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