En Yolombó, asesinaron a un hombre y lo decapitaron en una presunta incursión del Clan del Golfo

Yolombó- Antioquia

Las autoridades están investigando una presunta incursión armada del Clan del Golfo en zona rural del municipio de Yolombó, Nordeste de Antioquia, que dejó una persona muerta decapitada.

Según el reporte de la policía, en la madrugada del pasado domingo un grupo de hombres armados, al parecer del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ingresó al corregimiento Villanueva, barrio San Antonio, y habría asesinado a un hombre que está sin identificar. El cuerpo tenía impactos de bala. Y en la zona hallaron vainillas de pistola y fusil.

Sin embargo, en este hecho, un hecho llamó la atención de la comunidad y fue la sevicia con la que los homicidas le causaron la muerte a la víctima. Según las autoridades, esta persona fue decapitada y su cabeza no fue hallada.

En la zona, aparte del Clan del Golfo, hace presencia ilegal el grupo delincuencial Los Chatas, por lo que los hechos violentos son investigados por parte de las autoridades.