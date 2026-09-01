En Bello, tres incendios forestales generaron una alerta; el más grande está en el Cerro Quitasol

Bello- Antioquia

Los bomberos del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, atendieron tres incendios que exigieron la capacidad del organismo de socorro. Dos ya están controlados, mientras que un tercero sigue en atención por parte de las autoridades.

La alcaldía reportó que en la tarde de este lunes se inició un incendio forestal en el Cerro Quitasol y que al parecer habría sido ocasionado de manera intencional. En el lugar, 25 unidades de bomberos trabajaron hasta las 8 p. m. por razones de seguridad.

La otra conflagración se reportó en el barrio París y la tercera en la vereda La China del corregimiento de San Félix. Según la administración municipal, estos ya están controlados.

Desde la alcaldía de Bello le solicitan a la población respetar las zonas verdes protegidas y denunciar a las personas que generen los incendios que ponen en riesgo no solo la fauna y flora, sino también a la propia comunidad.