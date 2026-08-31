Supernotariado ordena suspensión y bloqueo preventivo de predios tras polémica en Puerto Colombia

La Superintendencia de Notariado y Registro, Supernotariado, ordenó la suspensión temporal de decisiones administrativas y el bloqueo preventivo del folio de matrícula inmobiliaria No. 040-477286, correspondiente a un terreno de más de 5.000 metros cuadrados ubicado en Puerto Colombia, Atlántico.

La medida fue adoptada mediante la Resolución No. RES-2026-022323-6, expedida el pasado 28 de agosto, mientras la entidad adelanta una revisión integral de las actuaciones relacionadas con este inmueble.

El caso generó alertas luego de que se denunciara que el predio, que habría sido cedido por Argos al municipio para ser destinado como zona verde, posteriormente habría terminado en manos de un particular.

Alcaldía vigila 15 predios ante posibles irregularidades

La administración municipal de Puerto Colombia informó que mantiene bajo vigilancia 15 predios que suman cerca de 40 mil metros cuadrados, ante la posibilidad de que terrenos destinados al uso público sean transferidos a particulares.

El jefe de la Oficina de Planeación de Puerto Colombia, Mauro Suárez, explicó que algunos de estos lotes aún no han sido entregados jurídicamente por los desarrolladores, debido a que las zonas de cesión se transfieren una vez culminan los procesos de urbanismo.

El funcionario señaló que los urbanizadores deben adelantar el trámite ante instrumentos públicos para que las matrículas queden a nombre del municipio y entregar los terrenos en condiciones adecuadas para su vigilancia.

Revisión incluye otros predios del municipio

De manera complementaria, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla inició una actuación administrativa para verificar la situación jurídica de otros inmuebles ubicados en Puerto Colombia.

La revisión cobija los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 040-445183, 040-445198, 040-609789, 040-625766 y 040-630731 a 040-630735, correspondientes a una extensión aproximada de 33.637 metros cuadrados.

La Superintendencia aclaró que estas actuaciones tienen carácter preventivo y no determinan la propiedad de los inmuebles. Su finalidad es garantizar que los procesos registrales se ajusten a la ley y al debido proceso.

Gremios piden proteger bienes de uso público

El presidente de la Junta Directiva de Camacol Atlántico, Jorge Segebre, recordó que las zonas de cesión urbanística son obligaciones establecidas por la ley y, una vez transferidas, adquieren la condición de bienes de uso público.

Camacol indicó que estos espacios tienen una protección especial al ser inalienables, imprescriptibles e inembargables, por lo que hizo un llamado a las autoridades para esclarecer lo ocurrido y garantizar su protección.

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Supernotariado continuará revisión de los casos

La Superintendencia de Notariado y Registro reiteró que continuará ejerciendo sus competencias y trabajando de manera articulada con la Alcaldía de Puerto Colombia para esclarecer las situaciones advertidas.

La entidad aseguró que las medidas buscan proteger el interés público, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar la integridad del registro inmobiliario.