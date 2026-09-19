Estos son los sectores de Barranquilla y Puerto Colombia que estarán sin luz este domingo

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

Con el fin de avanzar en el proyecto de canalización del arroyo de la calle 85, en el norte de Barranquilla, Air-e Intervenida suspenderá el suministro de energía este domingo 20 de septiembre para facilitar el desarrollo de las obras.

La interrupción se realizará entre las 6:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía y afectará los sectores ubicados en las calles 84 y 85, entre las carreras 50 y 51B.

Lavado de aisladores en Salgar

También se programó una jornada de lavado de aisladores, que se desarrollará entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde en sectores de Salgar, entre ellos La Playa, Centro, Tamarí, El Campo, San Lorenzo y 7 de Agosto.

Durante esta actividad se realizarán breves intervenciones en diferentes circuitos:

Circuito Puerta de Oro 1

Tendrá maniobras entre las 6:00 y 6:30 de la mañana, y entre la 1:30 y 2:00 de la tarde.

Los sectores que tendrán interrupciones son: Altos de Pradomar, en Puerto Colombia, y la carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Pradomar.

Circuito Puerta de Oro 2

Las intervenciones se realizarán entre las 6:00 y 6:30 de la mañana, y entre la 1:30 y 2:00 de la tarde.

Los sectores afectados serán Lagos del Caujaral, Country Club Villa, calles 6 a 14 desde la carrera 20A hasta la carrera 28, en la urbanización La Playa, además de sectores y fincas aledañas a la carretera antigua a Puerto Colombia, desde el kilómetro 5 hasta el kilómetro 10.

Circuito Puerta de Oro 3

Las maniobras se desarrollarán entre las 6:00 y 6:30 de la mañana, y entre la 1:30 y 2:00 de la tarde.

Los sectores sin energía serán Salgar, Sabanilla, Punta Roca, Villa Magola y El Acantilado. También se incluye la carrera 46, vía a Puerto Colombia, desde el kilómetro 10 hasta Sabanilla, y la carrera 51B, desde el kilómetro 7 hasta el 9, donde se encuentran Villa Clarita, Marahuaka y Anglo Colombia School.

Air-e indicó que en los circuitos Puerta de Oro 3 y 4 podrían presentarse interrupciones entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, debido a condiciones operativas de la red.

Circuito Puerta de Oro 4

Las intervenciones están previstas entre las 6:00 y 6:30 de la mañana, y entre la 1:30 y 2:00 de la tarde.

La suspensión comprenderá sectores de Puerto Colombia y la vía al mar, desde el kilómetro 7, incluyendo el Colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport y el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Caribe, hasta los peajes Papiros y Marahuaco y la Alcaldía de Puerto Colombia.

Circuito Nueva Barranquilla 8

Las maniobras serán entre las 6:00 y 6:30 de la mañana, y entre la 1:30 y 2:00 de la tarde.

Los sectores afectados corresponden a las calles 100 a 110, entre las carreras 46 y 50, en Villa Santos. Al igual que en los circuitos Puerta de Oro 3 y 4, podrían presentarse interrupciones entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde por condiciones operativas de la red.

Trabajos en transformador de potencia

Air-e también realizará trabajos de mantenimiento en un transformador de potencia de la subestación Riomar, para lo cual se efectuarán breves maniobras en los circuitos Puerta de Oro 5 y América Norte.

Circuito Puerta de Oro 5

Las maniobras están programadas entre las 5:30 y 6:00 de la mañana, y entre las 4:00 y 4:30 de la tarde.

Los sectores afectados comprenden la carrera 46, vía a Puerto Colombia, desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 13.

Circuito América Norte

Las intervenciones se realizarán entre las 5:30 y 6:00 de la mañana, y entre las 4:00 y 4:30 de la tarde.

Los sectores que podrían registrar interrupciones son La Campiña; el área comprendida entre las calles 84 y 85 y las carreras 57 y 64, en Riomar-Alto Prado; la carrera 53 entre las calles 82 y 84, en Alto Prado; el sector entre las calles 82 y 84 y las carreras 47 y 52, en San Vicente-Alto Prado; el área entre las calles 80 y 82 y las carreras 43 y 47, en Granadillo-América, y el sector entre las calles 93 y 96 y las carreras 43 y 46, en Tabor.

Air-e advirtió que en este último circuito también podrían presentarse interrupciones entre las 6:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en caso de que se registre sobrecarga en la red.