Joven de Juan de Acosta murió en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ever Pérez Villanueva. muerto en la guerra entre Rusia y Ucrania. / Cortesía Alci Villanueva

Ever Pérez Villanueva, un joven de 26 años, oriundo del corregimiento de San José de Saco, en Juan de Acosta, Atlántico, murió en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de viajar a ese país tras recibir una supuesta oferta laboral.

Así lo confirmó Alci Villanueva, tío del joven, quien relató que la familia desconocía inicialmente las intenciones de Ever de viajar al extranjero. Según su testimonio, el joven fue contactado en Barranquilla por un supuesto reclutador y posteriormente viajó a Bogotá, desde donde inició los trámites para trasladarse a Ucrania.

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De acuerdo con la familia, la oferta habría sido de unos 15 millones de pesos mensuales, y se fue confiado por su experiencia como reservista del Ejército colombiano.

El joven permaneció aproximadamente seis meses en Ucrania y, durante ese tiempo, compartía videos a través de redes sociales en los que mostraba que se encontraba en la zona de Zaporiyia. Sus familiares, preocupados por el riesgo, le pidieron reiteradamente que regresara a Colombia ante la situación de guerra.

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La familia recibió recientemente la noticia de su muerte. Según el relato de su tío, Ever salió junto con otro integrante de su grupo después de que fueran detectados drones que, presuntamente, pertenecían al enemigo. Cuando se desplazaron para verificar la situación, habrían caído en una emboscada y fueron atacados con armas de fuego.

El cuerpo de Ever habría quedado en una zona controlada por las fuerzas enemigas, lo que ha impedido, hasta ahora, su recuperación y repatriación a Colombia. La familia espera recibir orientación de la Cancillería sobre los procedimientos para recuperar sus restos y sobre los posibles seguros o beneficios que tendría en Ucrania.

Ever era soltero, no tenía hijos y era descrito por sus familiares como un joven querido en San José de Saco. Ahora, sus seres queridos adelantan gestiones para intentar recuperar su cuerpo y darle sepultura en su tierra natal.