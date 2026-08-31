Barranquilla celebra el nacimiento de una especie al borde de la extinción

El Zoológico de Barranquilla celebra el nacimiento de ‘Milagro’, una hembra de paujil de pico azul, especie endémica de Colombia y catalogada en peligro crítico de extinción.

El nacimiento representa un avance para la conservación de esta ave, de la que se estima que sobreviven cerca de 1.085 individuos adultos en el país. Además, el 92,8 % de su hábitat potencialmente viable se ha perdido en los últimos 25 años.

Desde 2018, el Zoológico de Barranquilla trabaja en la conservación y reproducción de esta especie y, desde 2023, ha logrado el nacimiento de ocho crías, convirtiéndose en una de las dos instituciones del país que han conseguido reproducirla.

El objetivo de este proceso va más allá de mantener la especie en cautiverio. El Zoológico de Barranquilla busca que, en el futuro, ejemplares como ‘Milagro’ puedan contribuir a un programa de reintroducción del paujil de pico azul en los Montes de María.

El Ministerio de Ambiente anunció que en las próximas semanas será presentado el plan de recuperación y manejo de la especie, con la participación de científicos, comunidades, zoológicos y organizaciones de conservación.

‘Milagro’ simboliza así una nueva oportunidad para recuperar las poblaciones de esta especie y evitar que desaparezca de los bosques colombianos. El reto ahora es fortalecer las acciones de conservación para garantizar su supervivencia en libertad.