Judicializan a madre y su pareja por presunta tortura contra un niño de 7 años en el Atlántico

Dos mujeres fueron judicializadas por su presunta responsabilidad en las reiteradas agresiones físicas y psicológicas que habría sufrido un niño de 7 años entre 2024 y 2026, en hechos investigados por la Fiscalía y que se habrían registrado en viviendas de los barrios Simón Bolívar, en Barranquilla, y Costa Hermosa, en Soledad, Atlántico.

Se trata de Sindy Patricia Santiago Echeverría, madre del menor, y Mileydis Nohemi Viloria Sanjuanelo, pareja sentimental de la progenitora. Ambas fueron aprehendidas en los barrios Simón Bolívar y Nueva Esperanza, de Barranquilla.

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Según la investigación, las procesadas habrían sometido al niño a reiteradas agresiones físicas y psicológicas, causándole intensos dolores y afectaciones en su integridad física y emocional.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Atlántico les imputó los delitos de tortura y lesiones personales, ambas conductas agravadas. Las mujeres no aceptaron los cargos.

El menor quedó bajo la custodia de su padre

Como medida de protección, el niño permanece actualmente bajo la custodia de su padre biológico, mientras avanza el proceso judicial contra las dos mujeres.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció una incapacidad médico-legal definitiva de 25 días y determinó que, como consecuencia de las agresiones, el menor sufrió una deformidad permanente en el rostro.

Las procesadas deberán responder ante las autoridades por los hechos que les atribuye la Fiscalía, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las presuntas agresiones.