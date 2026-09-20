Víctor De Luque asume como nuevo gerente territorial de Air-e en el Atlántico
El funcionario, con seis años de experiencia en Air-e y una trayectoria enfocada en gestión social y comunitaria, asumirá el liderazgo territorial de la empresa en el Atlántico.
Víctor De Luque Vidal fue designado como nuevo gerente territorial de Air-e Intervenida en el Atlántico, como parte de una estrategia de la empresa para fortalecer su gestión en los territorios, mejorar la articulación con las comunidades y continuar trabajando en las necesidades de los usuarios del departamento.
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De Luque cuenta con más de 22 años de experiencia profesional, seis de ellos vinculados a Air-e Intervenida, donde ha desempeñado diferentes cargos de dirección. Dentro de la compañía se ha desempeñado como gerente de Valor Social y director de Gestión Comunitaria, entre otras responsabilidades. Su trayectoria ha estado relacionada principalmente con la gestión social, el relacionamiento con las comunidades y el desarrollo de estrategias para atender las necesidades de los territorios.
Experiencia en gestión territorial
Con su llegada a la gerencia territorial del Atlántico, De Luque estará al frente de la gestión de Air-e en uno de los departamentos donde la empresa presta el servicio de energía, con el reto de mantener y fortalecer el diálogo con las comunidades y la articulación institucional.
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La compañía señaló que los nuevos nombramientos hacen parte del proceso de fortalecimiento de sus equipos de trabajo y buscan consolidar una gestión territorial con mayor capacidad de respuesta y cercanía frente a las necesidades de los usuarios y las comunidades.
Cambios en Magdalena y La Guajira
Además de la designación de De Luque en el Atlántico, Air-e Intervenida anunció a Rosanna Pardo De Andreis como nueva gerente territorial del Magdalena. Pardo cuenta con más de 28 años de experiencia en cargos directivos y en áreas relacionadas con gestión comercial, planeación estratégica, regulación, cartera, operaciones y desarrollo organizacional.
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Su trayectoria le ha permitido asumir responsabilidades en diferentes frentes de la compañía y conocer de manera integral los retos asociados a la operación y al relacionamiento empresarial.
En La Guajira, la gerencia territorial estará a cargo de manera encargada de Ehylín Berrío Cotes, quien cuenta con más de 28 años de trayectoria profesional en Air-e. Durante este tiempo ha adquirido experiencia en diferentes áreas de la organización, especialmente en procesos estratégicos y operativos relacionados con la gestión del talento humano.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....