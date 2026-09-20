Alcalde Char destaca resultados de la canalización del arroyo de la calle 85 tras fuerte aguacero

Luego del fuerte aguacero registrado este sábado 19 de septiembre en Barranquilla y su área metropolitana, el alcalde Alejandro Char destacó los resultados de la canalización del arroyo de la calle 85, una obra que, según el mandatario, permitió enfrentar las lluvias en este sector de la ciudad.

A través de su cuenta en X, Char aseguró que la intervención puso fin a uno de los puntos que durante años representó una problemática para habitantes, trabajadores y transeúntes de la zona. “¡Por fin se acabó el arroyo de la 85!”, expresó el alcalde al referirse al funcionamiento de la infraestructura.

El mandatario distrital señaló que la obra representa una solución para el manejo de las aguas y destacó su impacto en materia de seguridad y movilidad. “Por muchos años, este dolor de cabeza afectó a Barranquilla y hoy tenemos una solución definitiva: una infraestructura que funciona, protege vidas y cambia la realidad de quienes viven, trabajan y transitan por aquí”, afirmó.

Char agregó que los trabajos en el sector aún continúan, con la ampliación de la vía y la construcción de nuevos andenes. “Esto va a quedar transformado”, aseguró el alcalde, al referirse a las obras complementarias que se adelantan en este punto de Barranquilla.