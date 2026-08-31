Policía en Barranquilla reporta 39 capturas y más de 250 armas blancas incautadas en operativos
El Centro Automático de Despacho atendió 8.254 llamadas durante el fin de semana
La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó un balance de 39 capturas durante el fin de semana, en medio de los operativos desplegados contra el delito en la capital del Atlántico y los municipios del área metropolitana.
De acuerdo con las autoridades, 36 de las capturas se produjeron en flagrancia y tres fueron efectuadas mediante órdenes judiciales. Durante los procedimientos también fueron incautadas ocho armas de fuego y 252 armas blancas, mientras que cinco motocicletas que habían sido reportadas como hurtadas fueron recuperadas.
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En materia de convivencia y prevención, el Centro Automático de Despacho atendió 8.254 llamadas durante el fin de semana. De ese total, 612 estuvieron relacionadas con riñas, 406 con alteraciones a la tranquilidad y 60 con casos de violencia intrafamiliar.
Como parte de los controles, la Policía también reportó nueve desmontes de pick-up, la imposición de 448 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y el traslado de 57 personas a la Unidad de Servicios Especializados en Convivencia y Justicia, UCJ.
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En espacios como el transporte público se divulga información sobre los carteles de los más buscados y se invita a la ciudadanía a entregar información que permita ubicar a estas personas.
La estrategia de seguridad también incorpora herramientas tecnológicas como drones, sistemas de videovigilancia y cámaras analíticas, conectadas con el Centro Automático de Despacho. Según la Policía, estas capacidades permiten monitorear situaciones en tiempo real y orientar de manera más rápida la reacción de los uniformados.