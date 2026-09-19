Encuentran en Fundación a Mateo Barrios: menor reportado como desaparecido en Soledad

Después de tres días de búsqueda y de incertidumbre para su familia, fue encontrado Mateo Jesús Barrios, un adolescente de 13 años que había sido reportado como desaparecido en el municipio de Soledad, Atlántico.

El menor fue ubicado en el municipio de Fundación, Magdalena, en medio de las labores adelantadas por las autoridades para establecer su paradero. Su localización fue posible gracias al trabajo articulado del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, que participó en las acciones de búsqueda.

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Tras el hallazgo, Mateo quedó bajo la atención de las autoridades competentes mientras se adelantan las actuaciones correspondientes. Ahora, la investigación está orientada a establecer cómo llegó el adolescente hasta Fundación y qué ocurrió durante el tiempo que permaneció alejado de su hogar.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias que rodearon su desaparición y su posterior ubicación en el departamento del Magdalena.