Se activa plan de choque para mejorar la energía eléctrica en el Centro Histórico de Santa Marta/ Air-e

Santa Marta

Como parte de las acciones acordadas con comerciantes, representantes del sector hotelero y líderes del Centro Histórico, la empresa Air-e Intervenida puso en marcha un plan de choque de intervención de la infraestructura eléctrica en el sector del Parque de los Novios.

Esta jornada contempla una intervención integral en puntos estratégicos de las redes de media y baja tensión, con el propósito de corregir condiciones que vienen afectando la calidad del servicio, reducir el riesgo de fallas y brindar mayor confiabilidad en el suministro de energía en esta importante zona comercial y turística de Santa Marta.

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Dentro de las acciones programadas se encuentra la instalación de nuevos transformadores para fortalecer la capacidad de la infraestructura eléctrica del sector, además de adecuaciones de redes, poda técnica y cambio de elementos de protección.

De manera simultánea, equipos especializados de Air-e Intervenida realizaron acciones de control y recuperación de energía en establecimientos donde se han identificado irregularidades y conexiones no autorizadas.