Policía avanza en identificación de hombres que asaltaron un Ara con fusiles en Guacamayal. Foto: Captura de Video

La Policía del Magdalena avanza en la identificación de los responsables del robo a un supermercado Ara en Guacamayal, Zona Bananera, ocurrido el sábado. El comandante de la institución en el departamento, coronel Alexander Martín Eljadue, entregó detalles sobre la investigación y las acciones que se adelantan en esta zona rural.

El oficial explicó que, de acuerdo con el reporte inicial entregado por el administrador del establecimiento, fueron hurtados aproximadamente 4 millones de pesos y tres celulares.

“Inicialmente el reporte que tenemos por parte del administrador es que son aproximadamente 4 millones de pesos y tres celulares”, señaló el coronel Eljadue.

Sobre los responsables, el comandante aseguró que las autoridades ya trabajan en su identificación y en el proceso de judicialización.

“Estas personas que están utilizando este armamento, pues ya están siendo identificadas y estamos en el proceso de judicialización”, afirmó.

El coronel Eljadue también explicó que el robo ocurrió en una zona rural donde la Policía no tiene servicio permanente, aunque los uniformados llegaron hasta el lugar para atender el caso.

Ante la situación de seguridad en Zona Bananera, el oficial aseguró que la Policía está destinando capacidades adicionales y que se trabaja de manera articulada con el Ejército Nacional para fortalecer la presencia en estos sectores.

“No van a ser superior a la fuerza del Estado”, enfatizó el comandante, al señalar que se diseñan estrategias para intervenir la zona y neutralizar a los delincuentes que vienen generando temor entre la población.

La investigación continúa en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mientras las autoridades buscan avanzar en la individualización y judicialización de los responsables.