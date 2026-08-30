Ataque al Coliseo Mayor de Santa Marta dejó pérdidas por $50 millones en implementos deportivos

El Coliseo Mayor de Santa Marta fue afectado por un incendio provocado. Foto: Alcaldía de Santa Marta.

El Coliseo Mayor de Santa Marta fue objeto de un ataque durante la noche del sábado, luego de que personas desconocidas ingresaran al escenario deportivo y provocaran un incendio que afectó implementos destinados a la práctica y formación deportiva.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Inred), los responsables violentaron los candados de las rejas ubicadas en la parte posterior del escenario, en el sector que comunica con la pista de patinaje y el estadio de béisbol.

La afectación material fue estimada en cerca de 50 millones de pesos, correspondiente a elementos utilizados en los procesos deportivos que se desarrollan en el Coliseo Mayor.

El director del Inred, Hideraldo Espinoza, calificó lo ocurrido como un ataque contra el deporte y la ciudad.

“Hemos sido víctimas de un pirómano de manos criminales que volaron los candados de las rejas posteriores del coliseo, ingresaron y prendieron fuego a una implementación deportiva”, señaló Espinoza.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, que logró controlar las llamas antes de que alcanzaran mayores proporciones. No se registraron personas lesionadas ni daños adicionales en la infraestructura del escenario.

Espinoza destacó la respuesta de los organismos de emergencia y aseguró que “seguimos en la investigación”, mientras el Inred puso el caso en conocimiento de las autoridades competentes para establecer quiénes estarían detrás del ataque.

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, también rechazó el hecho, que afecta un escenario público destinado a la formación, recreación y bienestar de la ciudadanía.