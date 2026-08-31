Resultados de las loterías y chances de la noche: consulte los números ganadores
Estos fueron los números que dejaron los principales sorteos de la noche. Revise sus apuestas y compruebe si tuvo suerte.
Los sorteos de las principales loterías y juegos de chance de la noche dejaron nuevos números ganadores en Colombia. Entre los resultados se encuentran Sinuano Noche, Caribeña Noche, Cafeterito Noche, Motilón Noche y Astro Luna.
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Estos son los resultados registrados:
- Sinuano Noche: 2975 – La Quinta: 9
- Caribeña Noche: 7617
- Cafeterito Noche: 5553 – 4
- Motilón Noche: 7796
- La Fantástica Noche: 4899
- Pijao Noche: 7061 – 5
- Astro Luna: 1823 – Signo: Leo
- Culona Noche: 7248
- Chontico Noche: 2548 – 5
Más información
Los jugadores pueden comparar estos resultados con los números de sus respectivos billetes o apuestas. Recuerde verificar siempre los resultados en los canales oficiales de cada operador antes de reclamar un premio.