Resultados de las loterías y chances de la noche: consulte los números ganadores

Resultados Lotería de Bogotá 26 de mayo / Getty Images ( Getty Images )

Los sorteos de las principales loterías y juegos de chance de la noche dejaron nuevos números ganadores en Colombia. Entre los resultados se encuentran Sinuano Noche, Caribeña Noche, Cafeterito Noche, Motilón Noche y Astro Luna.

Estos son los resultados registrados:

Sinuano Noche: 2975 – La Quinta: 9

Caribeña Noche: 7617

Cafeterito Noche: 5553 – 4

Motilón Noche: 7796

La Fantástica Noche: 4899

Pijao Noche: 7061 – 5

Astro Luna: 1823 – Signo: Leo

Culona Noche: 7248

Chontico Noche: 2548 – 5

Los jugadores pueden comparar estos resultados con los números de sus respectivos billetes o apuestas. Recuerde verificar siempre los resultados en los canales oficiales de cada operador antes de reclamar un premio.