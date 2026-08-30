Más de 1.600 familias de La Cumbre, Valle, entran en fase de reconstrucción tras el terremoto

Más de 1.600 familias afectadas por el terremoto en La Cumbre, Valle del Cauca, comienzan una nueva etapa. Foto: suministrada.

Más de 1.600 familias afectadas por el terremoto en La Cumbre, Valle del Cauca, comienzan una nueva etapa en medio de las labores de recuperación: la reconstrucción de sus viviendas.

Desde el corregimiento de Lomitas, uno de los sectores rurales más afectados, la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció una estrategia de autoconstrucción asistida que contempla la entrega de materiales y el acompañamiento de ingenieros para orientar técnicamente a las familias durante las obras.

Mientras se prepara esta fase, continúan las labores de remoción de las estructuras que colapsaron durante el sismo. De acuerdo con la Alcaldía de La Cumbre, ya fueron retirados más de 1.500 metros cúbicos de escombros y algunos predios afectados han comenzado a quedar despejados.

La Gobernación también entregó una volqueta al municipio para fortalecer las labores de recuperación, además de la maquinaria amarilla y las ayudas humanitarias enviadas desde el inicio de la emergencia.

La reconstrucción priorizará a adultos mayores y personas con discapacidad. También se mantendrá el acompañamiento psicoemocional a los damnificados, a través de la Línea 106, que funciona las 24 horas.

La Gobernación señaló que esta nueva fase hace parte de la estrategia de las tres ‘R’: reconstruir, reparar y reanimar, con el objetivo de que las familias que perdieron sus viviendas puedan comenzar a recuperar sus condiciones de vida.