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20 sep 2026 Actualizado 02:54

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Liga Brasil

Golazo de Carlos Andrés Gómez para que Vasco Da Gama se aleje de los puestos de descenso: véalo acá

El extremo colombiano participó con gol y asistencia en el abultado tiunfo ante Coritiba.

Golazo de Carlos Andrés Gómez en el triunfo de Vasco Da Gama: véalo acá (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Golazo de Carlos Andrés Gómez en el triunfo de Vasco Da Gama: véalo acá (Photo by Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

Golazo de Carlos Andrés Gómez en el triunfo de Vasco Da Gama: véalo acá (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
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Vasco da Gama goleó 5-0 a Coritiba por la fecha 28 del Brasileirão y tuvo a Carlos Andrés Gómez como uno de sus protagonistas. El colombiano asistió a Bruno Duarte para el segundo gol del encuentro, al minuto 44, y anotó el cuarto tanto del encuentro.

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Golazo de Gómez

En el segundo tiempo llegó el tanto del colombiano. En el minuto 63´, Gómez arrancó por el sector derecho, recortó ante la marca y sacó un remate colocado al palo lejano del arquero que terminó en el fondo de la red para poner el 4-0. La definición fue destacada por medios brasileños como uno de los momentos más llamativos de la goleada.

Antes de su tanto, el recién convocado a la Selección Colombia, asistió en el segundo gol del conjunto carioca, entregando un centro por el sector derecho del campo, dirigido a Bruno Duarte en el minuto 44´.

Vasco cerró la goleada

El equipo de Río de Janeiro completó el 5-0 con los goles de Facundo Colidio, Bruno Duarte, Alan Lescano, Carlos Andrés Gómez y Ramon Rique. Con el triunfo, Vasco llegó a 31 puntos y continúa en su lucha por alejarse de la zona de descenso.

Vea aquí el golazo de Carlos Andrés Gómez contra el Coritiba

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