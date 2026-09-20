Video: Cucho Hernández marcó golazo tras asistencia de Nelson Deossa en empate de Real Betis

Juan Camilo Hernández se volvió a reportar con gol para el Real Betis. El colombiano marcó en el empate 1-1 ante Deportivo La Coruña, en el juego por la fecha 7 de la Liga de España, resultado que dejó al cuadro verdiblanco en la tercera posición de la tabla con 16 unidades.

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Cucho y Nelson Deossa fueron titulares en este juego y al minuto 43 combinaron para llegar al gol. El volante caldense recuperó el balón muy cerca del área contraria y luego se la cedió al risaraldense, quien se acomodó y desde el borde de la misma remató cruzado al palo derecho del arquero.

Este fue el segundo gol del delantero en lo que va de la temporada en 7 partidos jugados, en los que también cuenta con 1 asistencia. Por su parte, marcó la anotación número 22 desde su llegada al conjunto español en 62 partidos disputados.

Hernández jugó los 90 minutos y terminó siendo uno de los mejores calificados para Sofascore, con una puntuación de 7.6, por detrás del arquero Álvaro Valles. Eso sí, el Cucho se salvó de ser expulsado sobre el final del primer tiempo por una jugada de peligro contra Ximo Navarro, pero eel juez, al revisar la acción, le dio continuidad al encuentro.

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En el caso de Nelson Deossa, hay que rescatar su asistencia y que sumó su segundo partido como titular, cobrando mucha más relevancia en este inicio de campeonato, en comparación con lo que fue su primer año con el equipo.

“Estoy muy contento por que se haya quedado. En su primer año en Europa no tuvo la madurez para hacer valer sus condiciones. Es honesto, está abierto a críticas. Personalmente quería que se quedara. Llegó hace un año, tarda el aclimatarse y ojalá siga así”, dijo recientemente el entrenador Pellegrini sobre el caldense.

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Betis y un gran comienzo de temporada

El equipo de Sevilla ha sumado 5 triunfos, un empate y una derrota, resultados que lo tienen en la tercera ubicación del campeonato con 16 unidades, las mismas que el Atlético de Madrid, y a 5 del Barcelona.

Betis, así como el resto de equipos de Europa, entra en un parón por la fecha FIFA de selecciones. Su próximo partido será contra el Osasuna el domingo 11 de octubre.



