Tabla de posiciones LaLiga: así está tras caída de Real Madrid ante Atlético y victoria de Barcelona. (Photo by Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images) / Quality Sport Images

¡Barcelona se aleja en la lucha por el título de la LaLiga 2026-37! Mientras que el cuadro blaugrana se impuso 1-3 en su visita al Sevilla, su gran contendiente, el Real Madrid, perdió el clásico de la capital española por 2-1 frente al Atlético.

REVIVA ACÁ EL DERBI ENTRE ATLÉTICO DE MADRID Y REAL MADRID EN LA LIGA

El cuadro merengue cayó este domingo en la séptima fecha del campeonato español en un partido de alto voltaje, que los merengues acabaron con diez por la expulsión de Dean Huijsen.

Alejandro Grimaldo abrió el marcador de penal (53′) y Jonathan David cerró la victoria (59′) de los rojiblancos, que arrebataron la segunda posición de LaLiga a los de Jose Mourinho, que maquillaron el resultado al final con un gol de Antonio Rüdiger (89′).

El Atlético se queda a cinco puntos del Barça, que supera en seis unidades al Real Madrid tras un encuentro con más intensidad que fútbol hasta que se aclaró en la segunda parte.

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