Golazo y asistencia de Óscar Cortés en sufrida victoria de Huracán ante River Plate: véalo acá. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) / Rodrigo Valle

¡Batacazo de Huracán en Argentina! Este sábado 19 de septiembre, el Globo dio la sorpresa al derrotar por 1-2 a River Plate en el Monumental. La gran figura del encuentro fue el colombiano Óscar Cortés, quien marcó el primer tanto de su equipo y dio la asistencia para el gol definitivo.

El exjugador de Millonarios abrió la cuenta con un tiro libre en forma de centro que se cerró y se convirtió en una trampa para el portero Santiago Beltrán. Véalo a continuación:

Pese a ese revés, River tomó el control del partido y durante un largo tramo arrinconó al Globo hasta llegar al empate.

Cuando promediaba el segundo tiempo, Tomás Galván (65’) empalmó una pelota de sobrepique y la clavó en el ángulo derecho del portero Hernán Galíndez, convocado a la selección de Ecuador y una de las figuras de la noche.

Le puede interesar: Pékerman, en exclusiva con Caracol Radio: James Rodríguez, la renovación en Selección, Lorenzo y más

Ahora bien, en su peor momento, Huracán aprovechó uno de los habituales fallos defensivos de River. Apreció nuevamente Cortés, que condujo por la derecha y asistió a Lucas Blondel (80′), que encontró tiempo y espacio para sacar un derechazo esquinado y raso. Repáselo a continuación:

Bastó ese golpe para que volvieran a oirse los silbidos y murumllos en el Monumental, pues revivió las dudas por un funcionamiento irregular en el torneo local. Se interrumpió el precoz idilio de los hinchas con un equipo que, ahora comandado por Ponzio tras la salida de Eduardo Coudet, había mostrado un fútbol más acorde paladar riverplatense.

Con cuatro triunfos y cinco derrotas, el Millonario se ubica en el noveno escalón del Grupo B, por ahora fuera de los ocho con tiquete a los playoffs.

Lea también acá: Luis Suárez marcó en agridulce empate del Sporting: así queda la tabla de goleadores en Portugal

De su lado, Huracán escaló al tercer puesto de su zona, dentro de una gestión positiva del conductor Diego Martínez, exentrenador de Boca Juniors.