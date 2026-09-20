Mandatarios antioqueños celebran traslado de alias ‘Firu’: hacía videollamadas desde la cárcel
La orden de cambiar de establecimiento penitenciario al cabecilla de las disidencias de las Farc fue impartida por el presidente Abelardo De la Espriella al INPEC.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebraron la decisión de trasladar a una cárcel de máxima seguridad a Edgar de Jesús Orrego, alias ‘Firu’, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc.
La medida fue ordenada por el presidente Abelardo De la Espriella luego de que el gobernador Rendón denunciara que alias ‘Firu’, pese a permanecer recluido en La Picota de Bogotá, estaría haciendo transmisiones en redes sociales y sosteniendo videollamadas con otros integrantes de las disidencias, entre ellos alias ‘Primo Gay’.
Tras conocerse las medidas adoptadas contra el señalado cabecilla, Rendón respaldó la actuación del Gobierno Nacional.
“Se acabó la guachafita que tenía alias ‘Firu’ en La Picota. Un criminal de este pelambre, que tanto daño le ha hecho a Antioquia, debe pagar su condena sin contemplaciones, como lo ordena la ley. Bien por el presidente”, publicó el gobernador.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también reaccionó y respaldó la decisión del jefe de Estado. El mandatario local se refirió además a alias ‘Primo Gay’, señalado integrante del frente 36 de las disidencias de las Farc.
“Así es, presidente Abelardo De la Espriella. Y ese bandido de alias ‘Primo Gay’, del Frente 36 Farc, de alias ‘Calarcá’, es el de los ataques terroristas en meses anteriores a las torres de energía en Medellín. Que caigan todos esos bandidos”, manifestó Gutiérrez.
Comenzó operativo de traslado
La orden de cambiar de establecimiento penitenciario a alias ‘Firu’ fue impartida directamente por el presidente De la Espriella al INPEC, luego de conocerse las denuncias sobre las presuntas comunicaciones que mantenía el señalado cabecilla desde prisión.
Además de iniciar el procedimiento para su traslado a un establecimiento con mayores medidas de seguridad, el INPEC realizó una requisa en la celda de alias ‘Firu’ y ordenó su aislamiento en el pabellón de Máxima Seguridad de La Picota.
Laura Sampedro
Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...