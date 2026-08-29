Presidente de la JAC y tres jóvenes fueron secuestrados por el Clan del Golfo en Anorí

Anorí, Antioquia

Cuatro personas fueron secuestradas por el Clan del Golfo el 28 de agosto en zona rural del municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño.

Según informó el gobernador Andrés Julián Rendón, el hecho ocurrió en el corrigimiento Liberia El Charcón contra el presidente de la Junta de Acción Comunal y tres jóvenes más.

Ante la gravedad de la situación, se anunció la convocatoria de un Consejo Extraordinario de Seguridad para evaluar las acciones necesarias y reforzar la presencia de la Fuerza Pública en esta zona del Nordeste antioqueño.

Alerta de seguridad

El mandatario departamental advirtió sobre la situación de seguridad en el río Nechí, corredor que, según señaló, estaría siendo utilizado por grupos armados ilegales para movilizarse y disputar las rentas derivadas de la minería ilegal y el narcotráfico.

Rendón recordó que la Gobernación de Antioquia entregó a la Séptima División del Ejército patrullas fluviales adquiridas con recursos de la Tasa de Seguridad, con el propósito de fortalecer las operaciones de vigilancia y control sobre el río Nechí.

“La Fuerza Pública debe hacer presencia en este corregimiento y retomar el control del río Nechí, por donde los criminales se mueven como Pedro por su casa y se disputan las rentas de la minería ilegal y el narcotráfico”, señala la publicación en redes sociales.

Asimismo, se hizo un llamado al Gobierno Nacional para reforzar la presencia institucional con unidades del Ejército, la Armada y la Policía.

“La gente de Liberia necesita presencia permanente de la Fuerza Pública, recuperar la tranquilidad y vivir sin estar sometida a los criminales”, manifestó el gobernador.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que fueron retenidas las cuatro personas, determinar su paradero y adelantar las operaciones necesarias para lograr su liberación.