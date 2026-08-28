Autoridades ofrecen $100 millones para esclarecer asesinato del comandante de bomberos de Anorí

Anorí- Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lamentó y rechazó el asesinato del capitán Deiby Arboleda, quien era el comandante de bomberos del municipio de Anorí en el Nordeste de Antioquia. Además, expresó un mensaje de solidaridad con la familia y los compañeros bomberos.

El mandatario anunció que ya se dispuso una cifra de 100 millones de pesos de recompnesa para quien entregue información que permita la identificación, ubicación y posterior captura de los responsables.

“Las autoridades ya cuentan con indicios sólidos que podrían conducir a los responsables. Esperamos que la justicia actúe con celeridad, que las investigaciones avancen rápidamente y que este crimen no quede en la impunidad”, escribió en su cuenta de X.

En esa población, el cuerpo de bomberos es el encargado de transportar hacia el área urbana los cadáveres hallados en zona rural y fueron ellos quienes identificaron al comandante asesinado en la vereda Montañita, ubicada a unos 15 minutos del área urbana.