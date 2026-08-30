Liberan al presidente de la JAC de Anorí que había sido secuestrado por el Clan del Golfo

Anorí, Antioquia

En la mañana de este domingo 30 de agosto fue liberado con vida el presidente de la Junta de Acción Comunal de Anorí, quien había sido secuestrado junto a otros tres jóvenes el pasado viernes 28 de agosto por presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Según conoció Caracol Radio, el líder social se encontraba separado de los otros tres hombres retenidos y logró recuperar su libertad de manera individual en zona rural de este municipio del Nordeste antioqueño.

Hasta el momento no se tiene información sobre el paradero ni las condiciones en las que se encuentran los otros tres jóvenes que continúan en poder del grupo armado.

¿Qué se sabe?

El secuestro ocurrió el viernes en el corregimiento Liberia El Charcón, zona rural de Anorí, donde hombres armados interceptaron a las cuatro personas y posteriormente se las llevaron con rumbo desconocido.

La situación de orden público en este territorio ha generado preocupación entre las autoridades departamentales. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón advirtió sobre los riesgos de seguridad en sectores cercanos al río Nechí, un corredor que, según señaló, estaría siendo utilizado por grupos armados ilegales para movilizarse y disputar las rentas provenientes de actividades como la minería ilegal y el narcotráfico.

Ante el deterioro de las condiciones de seguridad en el municipio, las autoridades anunciaron la convocatoria de un Consejo Extraordinario de Seguridad para evaluar nuevas acciones y reforzar la presencia de la Fuerza Pública en esta zona del Nordeste antioqueño.

Las autoridades mantienen las labores para establecer el paradero de los tres jóvenes que permanecen secuestrados y avanzar en su liberación.